Cloudflare und Oracle tun sich zusammen, um Datentransfergebühren abzuschaffen und den Weg zur Multi-Cloud zu ebnen

San Francisco (Kalifornien), 10. November 2021 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein Anbieter von Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitslösungen für ein besseres Internet, gibt bekannt, dass sich Oracle als neuester Cloud-Anbieter die Abschaffung unnötiger Datentransfergebühren auf die Fahnen schreibt und der Bandwidth Alliance beitritt. Wenn Unternehmen sowohl die Cybersicherheitslösungen von Cloudflare als auch die Cloudinfrastruktur von Oracle nutzen, bleiben ihnen ab sofort automatisch die hohen Datenübertragungsgebühren erspart, die von nicht der Bandwidth Alliance angehörenden Cloud-Providern erhoben werden.

„Unternehmen verdienen Wahlmöglichkeiten und faire Preise. Doch leider entscheiden sich bestimmte Anbieter dafür, ihre Kunden an sich zu fesseln, indem sie für die ausgehende Datenübertragung gesalzene Preise berechnen“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir haben die Bandwidth Alliance gegründet, um dem etwas entgegenzusetzen und gemeinsam mit anderen dafür zu sorgen, dass Einsparungen bei den Bandbreitenkosten an Unternehmen weitergegeben werden. Wir begrüßen es, dass Oracle sich ebenfalls dem Ziel verschrieben hat, Unternehmen eine Wahlmöglichkeit bei den Dienstleistern und niedrigere Gebühren für ausgehende Daten zu bieten.“

Bei der im September 2018 gegründeten Bandwidth Alliance handelt es sich um eine Gruppe zukunftsorientierter Cloud- und Netzwerkunternehmen, die sich verpflichtet haben, Datentransfergebühren (auch als Egress-Gebühren bezeichnet) für gemeinsame Kunden entweder zu reduzieren oder ganz abzuschaffen. Die Bandwidth Alliance umfasst jetzt 19 Partner, die sich darum bemühen, ihren gemeinsamen Kunden die bestmögliche und zugleich kosteneffizienteste Performance angesichts horrender Egress-Gebühren zu bieten. Durch ihre Partnerschaft sind die Mitglieder der Bandwidth Alliance in der Lage, Kosteneinsparungen an ihre Kunden weiterzugeben. So können sich diese zwischen frei verschiedenen Cloud-Providern entscheiden, ohne bei der Auswahl der Rechen-, Speicherplatz- und sonstiger Cloud-Dienste die Bandbreitenkosten berücksichtigen zu müssen.

Oracle Cloud Infrastructure kann ohnehin bereits mit niedrigen Netzwerkkosten aufwarten, was es Unternehmen ermöglicht, beträchtliche Datenmengen günstiger zu übertragen. Eingehende Datentransfers sind kostenlos und bei ausgehenden Übertragungen sind die ersten 10 TB für jede regionalen Zone oder Produkteinheit gratis. Gemeinsame Kunden von Oracle und Cloudflare müssen bei Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage für Egress-Daten, die ihren Ursprung in einer nordamerikanischen Region haben, nichts bezahlen. Oracle und Cloudflare werden sich bemühen, dieses Angebot auf den Rest der Welt auszuweiten und die Datentransfergebühren vollständig abzuschaffen, auch wenn diese schon jetzt deutlich unter den Beträgen liegen, die von vielen etablierten Cloud-Anbietern berechnet werden.

„Unser absoluter Fokus hat schon immer darauf gelegen, Kunden bei ihrer Cloudnutzung Wahlmöglichkeiten zu bieten – gleichgültig, ob ein Multi- oder ein Hybrid-Cloud-Ansatz verfolgt wird“, sagt Clay Magouryk, Executive Vice President von Oracle Cloud Infrastructure. „Wir sind auch nicht der Meinung, dass Kunden etwas zahlen sollten, wenn sie ihre eigenen Daten an Cloudumgebungen oder ihr eigenes Rechenzentrum übermitteln oder sie von dort exportieren wollen. Wir möchten den Kunden dabei helfen, ihren kostbarsten Aktivposten – ihren Daten – so wertschöpfend wie möglich einzusetzen. Deshalb arbeiten wir mit Cloudflare zusammen, um gegen eine Preisstrategie vorzugehen, die reif für eine Veränderung ist.“

