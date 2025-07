Cloudflare et Oracle unissent leurs forces afin de contribuer à l'élimination des frais de transfert de données et de faciliter la transition vers le multicloud

San Francisco, Californie, 10 novembre 2021 : Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'éditeur de solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité visant à contribuer à bâtir un Internet meilleur, a annoncé qu'Oracle rejoignait la Bandwidth Alliance en tant que dernier fournisseur cloud s'engageant à supprimer les frais de transfert de données inutiles. Les entreprises qui utilisent à la fois les solutions de cybersécurité de Cloudflare et l'infrastructure cloud d'Oracle économiseront désormais de l'argent automatiquement en évitant les coûteux frais de transfert facturés par les fournisseurs de cloud n'appartenant pas à la Bandwidth Alliance.

« Les entreprises méritent un vaste choix et une tarification juste. Toutefois, certains prestataires choisissent malheureusement d'enfermer leurs clients en rendant le transfert de données sortantes prohibitif », déclare Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Nous avons lancé la Bandwidth Alliance afin de contrer cette menace et de travailler avec d'autres acteurs pour répercuter les économies en termes de coûts de bande passante sur les entreprises. Nous saluons Oracle pour avoir rejoint cette mission visant à permettre aux entreprises de bénéficier d'un grand choix de prestataires et de frais de trafic sortant réduits. »

La Bandwidth Alliance, lancée en septembre 2018, se compose d'un groupe d'entreprises avant-gardistes en matière de services cloud et réseau qui s'engagent à réduire ou à supprimer les frais de transfert de données (également connus sous le nom de « frais de trafic sortant ») pour leurs clients communs. La Bandwidth Alliance comprend désormais 19 partenaires travaillant de concert pour proposer l'expérience la plus efficace et la plus rentable face aux tarifs exorbitants en matière de frais de trafic sortant. En s'associant, les membres de la Bandwidth Alliance sont à même de répercuter les économies réalisées directement sur leurs clients, afin de leur permettre de faire leur choix parmi plusieurs fournisseurs de cloud, sans devoir intégrer les coûts de bande passante à leur processus de sélection de services de traitement, de stockage et d'autres services cloud.

L'infrastructure d'Oracle Cloud propose déjà des prix de mise en réseau peu élevés afin de permettre aux entreprises de transférer des quantités considérables de données pour un coût moindre. Le transfert de données entrantes est gratuit et le transfert de données sortantes également, dans la limite des 10 premiers To pour chaque zone régionale ou SKU produit. En association avec Cloudflare, Oracle proposera la gratuité des transferts de trafic sortant à leurs clients pour les données provenant de la solution de stockage Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage, en commençant par les régions situées en Amérique du Nord. Oracle et Cloudflare travailleront en outre de manière conjointe à l'extension de cette proposition au monde entier, ainsi qu'à la suppression totale des coûts de transfert de données, déjà peu élevés par rapport à ceux des fournisseurs cloud en place.

« Nous nous sommes toujours concentrés inlassablement sur le fait de proposer du choix à nos clients lors de leur parcours dans l'univers du cloud, peu importe que leur approche soit multicloud ou cloud hybride », révèle Clay Magouyrk, vice-président principal chez Oracle Cloud Infrastructure. « Nous ne pensons pas non plus que les clients devraient payer l'addition pour le déplacement de données qui leur appartiennent vers et en dehors d'environnements cloud, voire de leur propre datacenter. Nous souhaitons aider nos clients à tirer le meilleur parti de leur ressource la plus précieuse : leurs données. C'est pourquoi nous nous associons à Cloudflare : afin de nous attaquer au problème représenté par cette stratégie de tarification en grand besoin de changement. »

