DNS-Sicherheit, Performance und -Zuverlässigkeit steigern

Eine Website oder mobile Anwendung ist nur so schnell wie ihre langsamste Komponente. Wie können Sie sicherstellen, dass das DNS nicht zu einem solchen Engpass wird?

Bei richtiger Verwendung und Implementierung kann das DNS die Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit einer Internetwebsite erheblich verbessern. Die DNS-Infrastruktur ist jedoch in hohem Maße anfällig für ein breites Spektrum von immer häufiger auftretenden Cyberangriffen, die die Performance beeinträchtigen oder DNS-Server zum Ausfall bringen. Diese Angriffe und die steigenden Erwartungen der Benutzer an die Performance und Verfügbarkeit von Websites bergen das Risiko, dass das DNS zum Single Point of Failure wird.





Robuste Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit einer Website erfordern eine integrierte DNS-Sicherheit und eine redundante DNS-Infrastruktur, die für Performance optimiert ist. Dieses Whitepaper zeigt, wie man diese Vorteile nutzen kann.