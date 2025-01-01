Plus de sécurité, performances et fiabilité pour le DNS

Un site Web ou une application mobile n'est jamais plus rapide que le plus lent de ses composants. Comment s'assurer que le DNS ne devienne pas un goulot d'étranglement ?

Lorsqu'il est correctement utilisé et configuré, le DNS peut améliorer considérablement la sécurité, les performances et la fiabilité d'une propriété Internet. Cependant, l'infrastructure DNS est très vulnérable à un large éventail de cyberattaques, de plus en plus courantes, qui peuvent dégrader les performances des serveurs DNS ou les mettre complètement hors service. Compte tenu de ces attaques et des attentes croissantes des utilisateurs en matière de performances et de disponibilité des sites web, il est risqué d'avoir comme unique point de défaillance le DNS.





La sécurité, les performances et la fiabilité des sites nécessitent une sécurité DNS complète et une infrastructure DNS redondante optimisée pour les performances. Ce document explique comment bénéficier de ces avantages.