Wichtigste Anwendungsfälle für Workers for Platforms Workers for Platforms hilft Ihnen, Kundencode in großem Umfang auszuführen.

Statische oder Full-Stack-Anwendungen hosten Erweitern Sie statische Websites in Full-Stack-Anwendungen mit Datenbanken, KV-Namespaces und Objektspeicher. Erlebnisse personalisieren Bieten Sie benutzerdefinierte Logik und ermöglichen Sie Ihren Kunden, Websites an ihre Bedürfnisse anzupassen. Benutzerdefinierte Integrationen erstellen Erweitern Sie die Funktionen Ihrer Plattform mit benutzerdefinierten Integrationen ohne spezielle Infrastruktur.