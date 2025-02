Cybernews implementiert Tiefenverteidigung und sorgt mit Cloudflare für eine positive Lesererfahrung bei viralen Berichten über Cybersicherheit

Cybernews berichtet über eine Vielzahl von Ereignissen aus dem Bereich der Cybersicherheit. In dem Bestreben, das Internet für alle sicherer zu machen, berichtet die Nachrichtenredaktion, die sich über zwei Kontinente, drei Zeitzonen und vier Städte erstreckt, unter anderem über die neuesten Datenschutzverletzungen, Hacks, Sicherheitslücken und Bedrohungen. Das Magazin bietet seinen weltweiten Lesern sorgfältig kuratierte, faktengeprüfte Artikel, eingehende Analysen aktueller Bedrohungen und Stellungnahmen von Branchenführern.

Cybernews hat seinen Hauptsitz in Litauen, hat aber Mitarbeiter und Leser auf der ganzen Welt. Die Artikel des Nachrichtenmagazins werden täglich von etwa 150.000 Lesern gelesen, aber diese Zahl kann in die Millionen gehen, wenn ein Bericht viral geht.

Die Herausforderung: Schutz vor Datenverletzungen und automatisierten Angriffen

Cybersicherheit ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts von Cybernews. Sein Rechercheteam verfolgt die neuesten Meldungen über Datenschutzverletzungen und führt Faktenüberprüfungen und eingehende Untersuchungen von Berichten über Datenschutzverletzungen und Sicherheitslücken durch.

Durch diesen Fokus und seine Expertise im Bereich der Cybersicherheit, ist Cybernews bestens vertraut mit den Best Practices im Bereich der Cybersicherheit – und den möglichen Folgen, wenn diese nicht befolgt werden. Zudem verfügt Cybernews über eine Vielzahl sensibler Daten – darunter Interviewinhalte sowie Recherche- und Ermittlungsdaten –, die es zu schützen gilt.

Durch seine Geschäftstätigkeit gerät Cybernews auch ins Visier von Cyber-Kriminellen. Angreifergruppen, denen es nicht gefällt, wie sie in der Berichterstattung dargestellt werden, können die Organisation aus Rache mit Distributed Denial of Service (DDoS) und anderen Angriffen attackieren.

Mehrschichtige Verteidigungsmaßnahmen gegen Datenschutzverletzungen

Cybernews legte von Anfang an großen Wert auf Cybersicherheit. Kurz nachdem das Nachrichtenportal vor drei Jahren eröffnet wurde, begann es mit Cloudflare zu arbeiten. Bronislovas Skridaila, CTO von Cybernews, meint dazu: „Bei Cybernews dreht sich alles um Sicherheit. Cloudflare trägt dazu bei, dass unsere Systeme und sensiblen Daten angemessen geschützt sind.“

Cybernews hat die Lösungen von Cloudflare im Rahmen einer Strategie zur Tiefenverteidigung implementiert. Der gesamte Traffic zu den Cybernews-Systemen muss zunächst das Cloudflare-Netzwerk durchlaufen, das bösartigen Traffic erkennt und filtert, bevor er das Netzwerk des Unternehmens und die internen Firewalls erreicht. Skridaila meint: „Viele Datenschutzverletzungen und Datenlecks werden durch menschliches Versagen verursacht. Durch die Implementierung eines ganzheitlichen Sicherheitsansatzes, der sowohl unsere Systeme als auch die von Cloudflare nutzt, wissen wir, dass wir im Falle eines Fehlers unsererseits nicht für die Offenlegung sensibler Daten verantwortlich sind.“

Skridaila verweist auf die sicherheitsorientierte Denkweise und die große Erfahrung von Cloudflare in diesem Bereich als Grund dafür, dass Cybernews sich beim Schutz seiner Systeme auf Cloudflare verlässt. Er sagt: „Cloudflare verfügt über Firewall-Regeln, Machine Learning und Schutz vor Angriffen auf Webanwendungen in globalem Maßstab. Es wäre dumm, das nicht zu nutzen und zu versuchen, so etwas blindlings von Grund auf selbst zu entwickeln.“

Bot-Management blockiert automatisierte Angriffe und Content Scraping

Automatisierte Angriffe stellen ein erhebliches Risiko für Cybernews dar. Cyberkriminelle verwenden Bots, um DDoS-Angriffe und andere automatisierte Angriffe gegen die Systeme des Unternehmens durchzuführen. Andere Organisationen geben sich als Googlebot und Bingbot aus, um Berichte von ihren Websites zu extrahieren und anderswo zu veröffentlichen.

Cloudflare Bot Management bietet Cybernews die Transparenz und den Schutz, den das Unternehmen benötigt, um diese automatisierten Bedrohungen zu bewältigen. Skridaila meint: „Cloudflare Bot Management hilft uns, die unwichtigen Ereignisse herauszufiltern und einen klareren Blick auf das zu bekommen, was wirklich passiert. Cloudflare hilft uns, zwischen legitimen Bots und solchen, die eine Bedrohung für unsere Inhalte und Websites darstellen, zu unterscheiden."“

Optimierung der Performance und Zuverlässigkeit des Netzwerks

Cybernews nutzt eine Reihe von Cloudflare-Lösungen, um die Performance und Verfügbarkeit seiner Inhalte zu verbessern. Das Caching ist nur der erste Schritt in diesem Prozess. Durch die Zwischenspeicherung von 80-90 % der Inhalte bei Cloudflare verringert Cybernews die Netzwerklatenz für Leser in aller Welt. Skridaila sagt: „Wir cachen so viel wie möglich auf Cloudflare. Es reduziert die Latenzzeit für unsere Leser und ermöglicht es uns, zu skalieren, wenn ein Bericht viral geht.“

Dieser Aufbau hilft Cybernews auch dabei, die Nachfragespitzen zu bewältigen, die durch wichtige Nachrichten entstehen. Einige Veröffentlichungen können einen 10-fachen Anstieg des Traffics verursachen, da Verweise von anderen Websites den Traffic auf bis zu 3 Millionen Besucher pro Tag erhöhen. Durch die Zwischenspeicherung der meisten Inhalte kann Cybernews der Nachfrage gerecht werden und die Infrastrukturkosten für das Hosting eigener Server senken.

Cybernews nutzt auch Cloudflare Pages und Workers, um Anwendungen und Funktionen über das globale Netzwerk von Cloudflare zu hosten, was den operativen Aufwand verringert und das Erlebnis für die Nutzer verbessert. Zuvor hatte das Unternehmen interne Tools und Teilprojekte auf seinen eigenen Servern gehostet und Container eines anderen Anbieters verwendet. Mit Pages kann Cybernews den Code pushen und alles, was auf Cloudflare gehostet wird, ausführen, sodass keine zusätzlichen Server erforderlich sind.

Cybernews nutzt auch Cloudflare Workers intensiv und hostet eine Reihe von Skripten auf dem Cloudflare-Netzwerk. Mit Workers kann das Unternehmen auf eingehenden Traffic am Netzwerkrand mit verschiedenen Skripten reagieren und so Latenzzeiten und Hosting-Kosten weiter senken.

Zero Trust ermöglicht eine sichere Zusammenarbeit

Dank der straffen Arbeitsweise von Cybernews ist das Medium immer noch in der Lage, gründliche Recherchen durchzuführen und täglich eine Vielzahl von Inhalten zu veröffentlichen, darunter Artikel und etwa ein Dutzend Videos.

Die Zusammenarbeit mit externen Autoren und Redakteuren macht dies möglich. Wenn sie jedoch Auftragnehmern und Freelancern Zugang zu den Systemen des Unternehmens gewähren, besteht ein erhebliches Risiko von Datenschutzverletzungen, Angriffen auf die Supply-Chain und Zwischenfällen mit Dritten.

Cybernews nutzt die Cloudflare Zero Trust-Plattform, um sicher mit seinen Drittanbietern zusammenzuarbeiten. Indem das Unternehmen diesen Autoren einen eingeschränkten Zugang zu den Systemen des Unternehmens gewährt, ermöglicht es ihnen, Beiträge einzureichen und mit Redakteuren zu arbeiten, ohne den Rest des Unternehmens zu gefährden.

Eine permanente Lernerfahrung

Cybernews arbeitet daran, den maximalen Nutzen aus der Cloudflare-Plattform zu ziehen, indem es die Sicherheitseinstellungen optimiert und selbstgehostete Daten und Programme in das Cloudflare-Netzwerk verschiebt. Laut Skridaila ist das Support-Team von Cloudflare bei der Beantwortung von Fragen weit über das übliche Maß hinausgegangen. Er sagt: „Das Team beantwortet nicht nur Ihre Fragen, sondern verweist auch darauf, wo die Antwort auf der Cloudflare-Website oder in der Dokumentation zu finden ist, sodass Sie zusätzliche Informationen und Hintergründe erhalten können.“ Dieser verbesserte Support war entscheidend für die Fähigkeit von Cybernews, innovative und wertvolle Wege zur Nutzung der Cloudflare-Dienste zu finden.