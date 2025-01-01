Cybernews реализует эшелонированную систему безопасности и обеспечивает комфортную производительность при чтении вирусных статей по кибербезопасности — с помощью Cloudflare.

Cybernews освещает различные истории в сфере кибербезопасности. Стараясь сделать Интернет более безопасным пространством для всех, отдел новостей, работающий на двух континентах, в трех часовых поясах и четырех разных городах, публикует новости о последних взломах, уязвимостях, угрозах и других событиях и предлагает читателям по всему миру тщательно отобранные, подтвержденные фактами статьи, подробный анализ текущих угроз и комментарии лидеров отрасли.

Штаб-кв�артира Cybernews находится в Литве, а сотрудники и читатели у нее есть в самых разных странах мира. Материалы новостного агентства ежедневно читают около 150 000 человек, но это число может взлететь до миллионов, если новость станет вирусной.

Задача: защита от утечек данных и автоматизированных атак

Кибербезопасность лежит в основе всей работы Cybernews. Исследовательская группа компании отслеживает новые случаи взлома систем, проводит проверку фактов и углубленное расследование сообщений об утечках и уязвимостях.

Вследствие специфики своей работы Cybernews имеет четкое представление о лучших практиках кибербезопасности и о том, что может пойти не так, если им не следовать. Кроме того, Cybernews располагает большим количеством конфиденциальных данных, включая записи интервью, а также данные исследований и расследований, защиту которых необходимо обеспечить.

С другой стороны, характер бизнеса Cybernews делает компанию главной мишенью для киберпреступников. Группы злоумышленников, которым не нравится то, как их изображают в новостях, могут в отместку атаковать организацию с помощью распределенного отказа в обслуживании (DDoS) и других атак.

Многоуровневые средства защиты от утечки данных

Cybernews с самого первого дня уделяет приоритетное внимание кибербезопасности. Вскоре после того как новостное агентство открылось три года назад, оно начало работать с Cloudflare. По словам Бронисловаса Скридайлы (Bronislovas Skridaila), технического директора агентства, «Cybernews — это прежде всего безопасность. Cloudflare помогает обеспечить должную защиту систем и конфиденциальных данных».

Cybernews внедрила решения Cloudflare в рамках стратегии эшелонированной системы безопасности. Весь трафик к системам Cybernews должен сначала проходить через сеть Cloudflare, которая обнаруживает и фильтрует вредоносный трафик, прежде чем он достигнет сети компании и внутренних межсетевых экранов. «Многие нарушения и утечки данных вызваны человеческими ошибками, — говорит Бронисловас Скридайла. — Внедряя комплексный подход к обеспечению безопасности на основе наших систем и систем Cloudflare, мы можем быть уверены, что даже в случае сбоя на нашей стороне мы не станем причиной утечки конфиденциальных данных».

В качестве причины, по которой Cybernews выбрала решения Cloudflare для защиты своих систем, Скридайла называет особое внимание Cloudflare к вопросам безопасности и глубокий опыт компании в этой области. Он говорит: «В Cloudflare есть правила межсетевого экрана, машинное обучение и защита от атак на веб-приложения в глобальном масштабе. Было бы глупо не воспользоваться этим и попытаться вслепую изобрести что-то подобное с нуля».

Управление ботами блокирует автоматизированные атаки и скрапинг контента

Автоматизированные атаки представляют значительный риск для бизнеса Cybernews. Киберпреступники используют ботов для проведения DDoS-атак и других автоматизированных атак на системы компании. Другие организации маскируются под роботов Googlebot и Bingbot, чтобы собирать истории с сайта Cybernews для публикации на посторонних ресурсах.

Cloudflare Bot Management (управление ботами) обеспечивает Cybernews возможности мониторинга и защиту, необходимые, чтобы справляться с автоматизированными атаками. Бронисловас Скридайла отмечает: «Cloudflare Bot Management помогает нам отфильтровать шум и получить более четкое представление о том, что происходит на самом деле. Cloudflare помогает нам отличать легитимных ботов от тех, которые представляют угрозу нашему контенту и сайтам».

Оптимизация производительности и надежности сети

Cybernews использует ряд решений Cloudflare для повышения производительности и доступности своего контента. Кэширование — это только первый шаг в этом процессе. Кэшируя 80–90 % своего контента в Cloudflare, Cybernews снижает сетевую задержку для читателей по всему миру. Скридайла говорит: «Мы кэшируем в Cloudflare столько, сколько можем. Это уменьшает задержку для наших читателей и позволяет нам обеспечить масштабирование, когда история становится вирусной».

Такая система также помогает Cybernews справляться с резкими скачками спроса, вызванными появлением важных новостей. Некоторые релизы могут привести к 10-кратному увеличению трафика, так как переходы с других сайтов увеличивают посещаемость до 3 миллионов посетителей в день. Кэшируя большую часть своего контента, Cybernews может удовлетворить спрос и сократить расходы на инфраструктуру собственных серверов.

Cybernews также использует Cloudflare Pages и Workers для размещения приложений и функций в глобальной сети Cloudflare, снижая операционные издержки и повышая удобство использования. Раньше организация размещала внутренние инструменты и подпроекты на собственных серверах, используя контейнеры другого поставщика. С помощью Pages Cybernews может доставлять код и запускать что угодно, разместив файлы и ресурсы на платформе Cloudflare — тем самым устраняется необходимость в дополнительных серверах.

Cybernews также является опытным пользователем Cloudflare Workers, у нее есть ряд скриптов в сети Cloudflare. С помощью Workers компания может запускать различные сценарии в ответ на входящий трафик на периферии сети, что еще больше снижает задержку и затраты на хостинг.

Zero Trust обеспечивает безопасное сотрудничество

Несмотря на напряженную работу Cybernews, издание по-прежнему может проводить углубленные расследования и публиковать разнообразный контент, включая истории и более десятка видеороликов, каждый день.

Это становится возможным благодаря сотрудничеству со сторонними авторами и редакторами. Однако предоставление подрядчикам и фрилансерам доступа к системам организации может создать значительный риск утечки данных, атак на цепочки поставок и инцидентов со стороны третьих лиц.

Cybernews использует платформу Zero Trust от Cloudflare для безопасного сотрудничества со сторонними участниками. Предоставляя таким авторам ограниченный доступ к системам компании, организация позволяет им отправлять статьи и работать с редакторами, не подвергая риску остальную часть организации.

Бесконечный опыт обучения

Cybernews работает над тем, чтобы извлечь максимальную выгоду из платформы Cloudflare, оптимизируя настройки безопасности и перемещая данные и программы, размещаемые на собственных серверах, в сеть Cloudflare. Согласно Скридайле, служба поддержки Cloudflare отлично проявила себя. Он отмечает: «Команда не только отвечает на вопросы, но и указывает, где находится ответ на веб-сайте Cloudflare или в документации, что позволяет вам получить дополнительную информацию и контекст». Такая расширенная поддержка сыграла решающую роль в способности Cybernews находить инновационные и ценные способы использования преимуществ сервисов Cloudflare.