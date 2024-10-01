Cloudflare 與 Cisco

在 DNS 篩選及 Zero Trust 方面選擇 Cloudflare，而不是 Cisco Umbrella

立即開始使用 Cloudflare Gateway，即可取得針對網路安全、速度和管理簡便性等進行最佳化的 DNS 篩選。防禦勒索軟體、網路釣魚和影子 IT 威脅。

透過在 Cloudflare Zero Trust 的統一管理體驗之下整合威脅防護、資料控制和基於身分識別的應用程式存取，長期加快您的 Zero Trust 旅程。

不再需要於不同的 Cisco 介面之間切換，或是擔心 Cisco 如何在後端整合不同的服務。

推進 Zero Trust

在 Cloudflare 的網路上建置

Illustration of Earth in a cube
原生整合的邊緣服務，讓您繼續向 Zero Trust 快速邁進

Cloudflare 的所有 Zero Trust 服務都是在我們自有的開發人員平台上專門建置。這樣不但能夠提供一致的使用者體驗，也讓我們得以更快速地創新。

相較之下，Cisco 服務（通常透過併購買入）之間的部分整合可能會造成非預期的衝突。您的管理員要同時應付多個獨立的 SWGZTNA 解決方案，並且隨著時間的推移，那些不一致的原則會逐漸形成一個過於複雜的網路。

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簡化您的 Zero Trust 旅程

立即改為使用 Cloudflare Gateway 以獲得 DNS 篩選，簡化您的長期 Zero Trust 採用。Cloudflare 將多個原本不同的網路安全服務結合到一個統一平台中，稱為 Cloudflare Zero Trust。有了 Cloudflare，運用等效解決方案來強化網路安全應當會比使用 Cisco 更輕鬆且更符合成本效益。

限時促銷

如果您目前使用的是 Cisco Umbrella 的 DNS Security Essentials 或 DNS Security Advantage，不妨立即換成 Cloudflare Gateway。

限時優惠……

  • 在您目前的 Umbrella 合約到期之前，免費開始 Gateway 訂閱，最長可達 12 個月。

  • 在訂閱付款期內，我們將力爭為您提供低於 Cisco 的價格。

須遵守額外條款與條件
請查看下表瞭解 DNS 安全等功能的比較。‡

立即改為使用 Cloudflare 以獲得 DNS 篩選

詢問促銷
比較所有功能

† 若要善加運用這次促銷，您必須在 2022 年 4 月 15 日前向 Cloudflare 購買 Cloudflare Gateway。您必須同意 Cloudflare 的標準企業訂閱協議，並同意在目前合約到期之後 12 個月的最低效期。目前合約的到期時間是您可以採用最低費用或免費終止合約的最早日期。價格戰不適用於競爭對手的任何新上市或促銷價格。免費期間不可超過 12 個月。可能會適用其他使用限制。只有在您現有的合約對象是 Cisco for DNS Security Essentials、DNS Security Advantage 或其等效舊版 Umbrella 封裝 Professional and Insights 的情況下，才有資格參與這次促銷。您對這次促銷的參與由 Cloudflare 單獨決定。Cloudflare 保留隨時中止此次促銷的權利。

‡ 基於截至 2021 年 2 月 1 日公開可用的資訊

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