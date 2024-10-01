Cloudflare 與 Cisco

立即改為使用 Cloudflare Gateway 以獲得 DNS 篩選，簡化您的長期 Zero Trust 採用。Cloudflare 將多個原本不同的網路安全服務結合到一個統一平台中，稱為 Cloudflare Zero Trust。有了 Cloudflare，運用等效解決方案來強化網路安全應當會比使用 Cisco 更輕鬆且更符合成本效益。
如果您目前使用的是 Cisco Umbrella 的 DNS Security Essentials 或 DNS Security Advantage，不妨立即換成 Cloudflare Gateway。
限時優惠……
在您目前的 Umbrella 合約到期之前，免費開始 Gateway 訂閱，最長可達 12 個月。
在訂閱付款期內，我們將力爭為您提供低於 Cisco 的價格。
須遵守額外條款與條件†
請查看下表瞭解 DNS 安全等功能的比較。‡
† 若要善加運用這次促銷，您必須在 2022 年 4 月 15 日前向 Cloudflare 購買 Cloudflare Gateway。您必須同意 Cloudflare 的標準企業訂閱協議，並同意在目前合約到期之後 12 個月的最低效期。目前合約的到期時間是您可以採用最低費用或免費終止合約的最早日期。價格戰不適用於競爭對手的任何新上市或促銷價格。免費期間不可超過 12 個月。可能會適用其他使用限制。只有在您現有的合約對象是 Cisco for DNS Security Essentials、DNS Security Advantage 或其等效舊版 Umbrella 封裝 Professional and Insights 的情況下，才有資格參與這次促銷。您對這次促銷的參與由 Cloudflare 單獨決定。Cloudflare 保留隨時中止此次促銷的權利。
‡ 基於截至 2021 年 2 月 1 日公開可用的資訊