Cloudflare 與 Cisco 在 DNS 篩選及 Zero Trust 方面選擇 Cloudflare，而不是 Cisco Umbrella

立即開始使用 Cloudflare Gateway，即可取得針對網路安全、速度和管理簡便性等進行最佳化的 DNS 篩選。防禦勒索軟體、網路釣魚和影子 IT 威脅。

透過在 Cloudflare Zero Trust 的統一管理體驗之下整合威脅防護、資料控制和基於身分識別的應用程式存取，長期加快您的 Zero Trust 旅程。

不再需要於不同的 Cisco 介面之間切換，或是擔心 Cisco 如何在後端整合不同的服務。