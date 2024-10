Mudar para o Cloudflare Gateway hoje para ter filtragem de DNS,pode agilizar sua adoção da Zero Trust no longo prazo. A Cloudflare reúne muitos serviços de segurança antes distintos em uma plataforma unificada, chamada Cloudflare Zero Trust . Com a Cloudflare, nivelar a segurança com soluções equivalentes é mais fácil e econômico do que com a Cisco.