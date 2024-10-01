立即开始使用 Cloudflare Gateway，获得为安全、速度和简单管理而优化的 DNS 过滤功能。防御恶意软件、网络钓鱼和影子 IT 威胁。
长期而言，通过 Cloudflare Zero Trust 的统一管理体验，将威胁防范、数据控制和基于身份的应用程序访问整合在一起，加速您的 Zero Trust 旅程。
不再需要在不同的 Cisco 界面中来回切换，也不用再担忧 Cisco 将如何在后端集成迥然不同的服务。
立即转用 Cloudflare Gateway 以进行 DNS 过滤，简化未来的 Zero Trust 采用。Cloudflare 将过去截然不同的安全服务整合成一个统一平台：Cloudflare Zero Trust。借助 Cloudflare，实现同等安全解决方案比使用 Cisco 更容易、更经济。
如果您目前在使用 Ciso Umbrella 的 DNS Security Essentials 或 Security Advantage，立即转用 Cloudflare Gateway。
限时优惠……
免费开始使用 Gateway 订阅，直至您的当前 Umbrella 合约到期（最长 12 个月）。
我们的目标将是为付费订阅期提供比 Cisco 更低的价格。
附加条款与条件适用†
参见如下表格以了解 DNS 安全方面的能力对比。‡
† 要享受这一优惠，您必须在 2022 年 4 月 15 日前从 Cloudflare 购买 Cloudflare Gateway。您必须同意 Cloudflare 的标准 Enterprise 订阅协议以及当前合同到期日后至�少 12 个月的订阅期。当前合同到期日是指您可以免费或以最低费用终止合同的最早日期。价差保证不适用于竞争对手的试销价或促销价。免费期不超过 12 个月。其他使用限制可能适用。仅在您当前与 Cisco 签有 DNS Security Essentials、 DNS Security Advantage 或同等传统 Umbrella 产品包 —— Professional 和 Insights 时，您才有资格享受本优惠。您是否能参与本促销活动完全由 Cloudflare 自行决定。Cloudflare 保留随时终止此促销活动的权利。
‡ 根据截至 2021 年 2 月 1 日的公共信息