Cloudflare 与 Cisco 对比

以 Cloudflare 取代 Cisco Umbrella 的 DNS 过滤和 Zero Trust

立即开始使用 Cloudflare Gateway，获得为安全、速度和简单管理而优化的 DNS 过滤功能。防御恶意软件、网络钓鱼和影子 IT 威胁。

长期而言，通过 Cloudflare Zero Trust 的统一管理体验，将威胁防范、数据控制和基于身份的应用程序访问整合在一起，加速您的 Zero Trust 旅程。

不再需要在不同的 Cisco 界面中来回切换，也不用再担忧 Cisco 将如何在后端集成迥然不同的服务。

推进 Zero Trust

在 Cloudflare 的网络上构建

Illustration of Earth in a cube
原生集成的边缘服务助您快速迈向 Zero Trust。

Cloudflare 的所有 Zero Trust 服务都是在我们自己的开发人员平台上专门构建的。这不仅能提供一致的用户体验，也让我们能够更快创新。

相比之下，Cisco 服务往往是通过收购获得，互相之间为部分集成，可导致意想不到的摩擦。您的管理员将需要处理多个独立的 SWGZTNA 解决方案，随着时间推移，将形成一堆杂乱无章的策略。

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简化您的 Zero Trust 之旅

立即转用 Cloudflare Gateway 以进行 DNS 过滤，简化未来的 Zero Trust 采用。Cloudflare 将过去截然不同的安全服务整合成一个统一平台：Cloudflare Zero Trust。借助 Cloudflare，实现同等安全解决方案比使用 Cisco 更容易、更经济。

限时促销

如果您目前在使用 Ciso Umbrella 的 DNS Security Essentials 或 Security Advantage，立即转用 Cloudflare Gateway。

限时优惠……

  • 免费开始使用 Gateway 订阅，直至您的当前 Umbrella 合约到期（最长 12 个月）。

  • 我们的目标将是为付费订阅期提供比 Cisco 更低的价格。

附加条款与条件适用
参见如下表格以了解 DNS 安全方面的能力对比。‡

立即转用 Cloudflare 的 DNS 过滤服务

咨询优惠信息
比较所有功能

† 要享受这一优惠，您必须在 2022 年 4 月 15 日前从 Cloudflare 购买 Cloudflare Gateway。您必须同意 Cloudflare 的标准 Enterprise 订阅协议以及当前合同到期日后至少 12 个月的订阅期。当前合同到期日是指您可以免费或以最低费用终止合同的最早日期。价差保证不适用于竞争对手的试销价或促销价。免费期不超过 12 个月。其他使用限制可能适用。仅在您当前与 Cisco 签有 DNS Security Essentials、 DNS Security Advantage 或同等传统 Umbrella 产品包 —— Professional 和 Insights 时，您才有资格享受本优惠。您是否能参与本促销活动完全由 Cloudflare 自行决定。Cloudflare 保留随时终止此促销活动的权利。

‡ 根据截至 2021 年 2 月 1 日的公共信息

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