Cloudflare 的所有 Zero Trust 服务��都是在我们自己的开发人员平台上专门构建的。这不仅能提供一致的用户体验，也让我们能够更快创新。

相比之下，Cisco 服务往往是通过收购获得，互相之间为部分集成，可导致意想不到的摩擦。您的管理员将需要处理多个独立的 SWG 和 ZTNA 解决方案，随着时间推移，将形成一堆杂乱无章的策略。