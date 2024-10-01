Cloudflare 幫助 PropertyGuru 封鎖惡意機器人、減少延遲並提升排名

PropertyGuru Group 成立於 2007 年，是東南亞的領先線上房產公司。每個月，有近 3500 萬消費者瀏覽 PropertyGuru 超過 280 萬個租售房源，這些房源分佈在新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞和越南。

挑戰：部署整合的效能和安全性解決方案

作為房源清單覆蓋率最高的市場領導者，PropertyGuru 很容易成為競爭對手部署的剽竊機器人的目標。除了對 PropertyGuru 的基礎結構造成壓力並導致產生額外的頻寬成本外，這些機器人還會損害公司的聲譽，而且還會對購房者/租客的體驗產生不利影響。競爭對手會複製房源清單，但不會進行維護，在房產租售出去很長一段時間後依舊將其保留在清單中。消費者看到競爭對手網站上的房源並聯絡房源經紀人，只會得知該房產在一段時間之前就已售出或租出。由於 PropertyGuru 的名字在房源清單上，公司對於對可能產生的影響十分憂慮。

PropertyGuru 之前一直使用第三方機器人管理解決方案，但他們希望透過從同一提供者處獲得機��器人管理服務和 CDN 來增強其易用性。在更好的機器人管理市場中，PropertyGuru 想要一個更易於維護且產生更少誤判的替代品。他們還想要獲得原本的解決方案無法提供的深入解析。此外，公司還需要一個 Web 應用程式防火牆 (WAF)、一個內容傳遞網路 (CDN) 以及一個能夠讓他們最佳化影像以適應終端使用者的連線速度、裝置和瀏覽器的解決方案。最佳情況下，他們希望從同一家提供者處購買所有這些產品。

在評估幾家供應商後，PropertyGuru 選擇部署 Cloudflare 的效能和安全性平台，包括 Cloudflare CDN、WAF 和機器人管理。他們還實作了 Cloudflare Workers，為其開發人員提供了一個無伺服器執行環境，讓他們能夠建立全新的應用程式或使用自訂程式碼增強現有應用程式，而無需設定或維護基礎結構。

Cloudflare 機器人管理和 WAF 大幅減少威脅，並提供可動作的安全性見解

對於 PropertyGuru 來說，儘管封鎖惡意機器人（如剽竊者）至關重要，但不阻止合法機器人（如 Google 的網站爬蟲）同樣重要。在對 Cloudflare 機器人管理進行為期一個月的概念驗證後，PropertyGuru 發現 Cloudflare 的誤判率非常低，且低於競爭解決方案。

「機器人管理十分棘手。網路犯罪分子很擅長將惡意機器人偽裝成看似合法，」Infrastructure and DevOps 的技術主管 Kostiantyn Lysenko 解釋道。「Cloudflare 資料驅動的解決方案將我們的惡意機器人流量減少了一半，同時不會封鎖善意機器人。」

PropertyGuru 團隊還發現，Cloudflare 機器人管理具有成本效益且易於部署，具有可動作的深入解析和知識淵博的 Cloudflare 代表提供的世界級技術支援。

「由於 Cloudflare 機器人管理完全基於雲端，與我們之前的解決方案相比，安裝該解決方案的成��本為零」首席 DevOps 工程師 Balamurugan Mohandossgandhi 說。「分析為我們提供了有關威脅環境的寶貴見解。」

「Cloudflare 介面讓我們能夠試用新規則，並在正式推出之前瞭解其運作情況，」Lysenko 補充道。「文件也十分全面，無論我們何時需要支援，都可以與極其瞭解產品和其使用方式的代表聯繫。」

同時，Cloudflare WAF 每月阻止大約 2300 萬個威脅到達 PropertyGuru 的新加坡網域，這是其流量最大的網站。自從部署 Cloudflare，PropertyGuru 沒有再遭遇過大型網路安全事件，這讓團隊有時間專注於推動業務和增強全企業安全性的內部專案。

「威脅狀況不斷變化。Cloudflare WAF 分析告訴我們攻擊者與攻擊方式，讓我們能夠增強系統，防禦新興威脅，」PropertyGuru 的工程主管 Pedro Pereira 說。「感謝 Cloudflare 保護我們免受零日攻擊，讓我們有時間加強所有內部控制。Cloudflare 在幫助我們控制自身安全方面發揮了不可估量的作用。」

Cloudflare 的效能解決方案減少了長期存在的問題區域的延遲，幫助 PropertyGuru 的房源在 Google 搜尋中排名更高

PropertyGuru 之前的 CDN 解決方案無法在公司提供服務的所有國家/地區運作，這導致在消費者無法廣泛使用高速連線的地區出現延遲問題。印度西尼亞就是一個多年痛點。

「有時候服務會中斷，因為我們的網站無法快速擴展到足夠大，來容納流量暴增，」Pereira 回憶道。

Cloudflare CDN 大幅減少了 PropertyGuru 印度尼西亞網站的延遲，並顯著提高網頁速度，即使在延遲本不是大問題的區域（如泰國）也是如此。

Pereira 說「Cloudflare 讓我們不用再擔心在凌晨 5:00 接到電話，說我們的某個網站又癱瘓了」。

更快的網頁速度也幫助 PropertyGuru 的房源在 Google 搜尋中擁有更高的排名，而消費者正是在這裡開始他們的房產搜尋。「頁面載入速度是 Google 的一個網頁排名因素，」Pereira 解釋道。「現在我們的延遲降低了，我們的房源在 Google 上排名提升了，將有更多的消費者能夠找到我們。」

Cloudflare Workers 透過支援 PropertyGuru 最佳化影像，進一步提升頁面載入時間

作為房地產清單網站，PropertyGuru 需要使用大量影像。為了防止高延遲，必須根據終端使用者的瀏覽器、裝置和連線速度最佳化影像，同時保留高品質。在部署 Cloudflare 之前，PropertyGuru 使用一個內部解決方案來最佳化影像。然而，它很難維護，而且非常不靈活——例如，不允許根據終端使用者的瀏覽器調整影像的大小。

使用 Workers，PropertyGuru 部署在網路邊緣執行的自訂程式碼，並根據使用者的裝置大小、連線速度和瀏覽器動態最佳化影像。除了提升頁面載入時間外，Workers 還讓 PropertyGuru 能夠為連線速度極慢的使用者提供高品質影像。

「影像品質對於線上房源至關重要，」Pereira 說。「Cloudflare Workers 讓我們能夠從源頭擷取使用者請求，並確保所有使用者都能檢視高品質的影像，無論他們的裝置或連線速度如何。」

PropertyGuru 計劃隨著公司的成長而擴展與 Cloudflare 的合作。「Cloudflare 提供一套卓越的效能和安全性解決方案，這些解決方案運作良好、易於管理且能得到出色的支援，」Pereira 指出。「在需要時，我們會毫不猶豫地部署更多 Cloudflare 產品。」