Cloudflare 帮助 PropertyGuru 拦截恶意机器人，降低延迟并提高排名

PropertyGuru Group 创立于 2007 年，是东南亚领先的在线房地产公司。PropertyGuru 拥有 280 万条房产租赁和出售信息，覆盖新加坡、马来西亚、泰国、印尼和越南，每月访问人数接近 3500 万人。

挑战：部署统一的性能与安全解决方案

作为房源覆盖率最高的市场领导者，PropertyGuru 很容易成为竞争对手部署的内容抓取机器人的目标。这些恶意机器人不但会给 PropertyGuru 的基础设施造成压力并增加带宽成本，还会损害公司的信誉，影响找房者的体验。竞争对手会复制房源信息但不会加以维护，导致房源信息失效后仍被长期保留。消费者会在竞争对手的网站上看到房源信息并联系经纪，但被告知房源已被出售或租出一段时间。由于 PropertyGuru 的名字显示在房源信息中，该公司担忧这种情况会给对信誉造成不利影响。

PropertyGuru 此前一直使用一种第三方机器人管理解决方案，但希望将机器人管理和 CDN 汇集到同一供应商下来增强易用性。在市场中寻找更好的机器人管控解决方案时，PropertyGuru 希望替代方案能更易于维护且更少误报。他们还希望获得原有解决方案所不具备的分析洞察。此外，该公司还需要一个 web 应用程序防火墙（WAF），一个内容交付网络（CDN），以及一个让他们能够优化图像以适应最终用户连接速度、设备和浏览器的解决方案。他们倾向于从同一供应商购买以上全部解决方案。

在评估多个供应商后，PropertyGuru 选择部署 Cloudflare 的性能和安全平台，包括 Cloudflare CDN、WAF 和 Bot Management。他们还部署了 Cloudflare Workers，其为开发人员提供一个服务器执行环境，从而能够创建全新的应用程序，或通过自定义代码增强现有应用，但无需配置或维护基础设施。

Cloudflare 机器人管理和 WAF 显著减少威胁并提供可据以行动的安全洞察。

虽然对 PropertyGuru 而言，阻止恶意机器人（如抓取工具）至关重要，但同样重要的是，该公司不想妨碍合法的机器人，例如 Google 的网站爬虫。在对 Cloudflare Bot Management 进行了长达一个月的概念验证后，PropertyGuru 发现 Cloudflare 的误报率非常低，且低于竞争解决方案。

基础设施和 DevOps 技术主管 Kostiantyn Lysenko 解释道：“机器人管理非常棘手。网络犯罪分子善于将恶意机器人伪装成合法的。CLoudflare 将我们的恶意机器人流量减少了一半，而且没有拦截善意机器人。”

PropertyGuru 团队还发现，Cloudflare Bot Management 具有成本效益，易于部署，提供可据以行动的洞察，并有精通业务的 Cloudflare 代表提供一流的技术支持。

首席工程师 Balamurugan Mohandossgandhi 表示：“由于 Cloudflare Bot Management 完全基于云，与我们此前的解决方案相比，其配置是零成本的。其分析功能就我们的威胁环境提供有价值的洞察。”

Lysenko 补充说：“Cloudflare 界面让我们尝试新规则，并在部署前观察其效果。文档非常全面详尽，而且，每当我们需要支持时，都能联系到非常熟悉产品及其使用的代表。”

与此同时，针对 PropertyGuru 访问量最大的新加坡网站，Cloudflare WAF 每月拦截大约 2300 万次威胁。自部署 Cloudflare 以来，PropertyGuru 就没有经历过重大的网络安全事件，因而团队有时间开展驱动业务的内部项目，并增强整个企业的安全。

PropertyGuru 工程主管 Pedro Pereira 说：“威胁形势不断变化。Cloudflare WAF 分析告诉我们谁在以什么方式攻击我们，让我们能够加强系统，以防御新出现的威胁。“感谢 Cloudflare 保护我们免受 zero-day 攻击，让我们有时间加强所有内部控制。Cloudflare 在帮助我们控制自身安全方面发挥了不可估量的作用。”

Cloudflare 的性能解决方案减少了长期问题领域的延迟，帮助 PropertyGuru 的房源信息在 Google 搜索中获得更高排名

PropertyGuru 之前的 CDN 解决方案并非在公司服务的所有国家都奏效，在高速连接并非广泛可用的地区造成延迟问题。印尼就是一个长期痛点。

Pereira 回忆道：“由于我们的网站未能迅速扩容以满足流量激增，我们曾经历过几次中断。”

Cloudflare CDN 显著降低了 PropertyGuru 印尼网站的延迟，即使在延迟并不严重的地区（如泰国），也大幅提高了网页速度。

Pereira 说：“Cloudflare 让我们安枕无忧，因为不会在凌晨 5 时接到电话说我们其中一个网站宕机了。”

更快的页面速度也帮助 PropertyGuru 的房源信息在 Google 搜索中获得更高排名，这是消费者开始搜索房子的地方。Pereira 解释说：“页面加载速度是 Google 的页面排名因素之一。由于延迟降低了，我们的房源信息��在 Google 上的排名更高，更多消费者能找到我们。”

Cloudflare Workers 使 PropertyGuru 能优化图像，从而进一步改善页面加载速度。

作为房源信息网站，PropertyGuru 拥有大量图像。为了预防高延迟，图像必须根据最终用户的浏览器、设备和连接速度优化，同时维持高质量。在部署 Cloudflare 前，PropertyGuru 使用一个内部解决方案来优化图像。然而，这个解决方案难以维护，且极不灵活——例如，不允许图像根据最终用户的浏览器来调整大小。

通过使用 Workers，PropertyGuru 部署了在网络边缘运行的自定义代码，根据用户的设备大小、连接速度和浏览器动态优化图像。除了提高页面加载速度外，Workers 使 PropertyGuru 甚至能为连接速度非常慢的用户提供高质量图像。

Pereira 说：“图像质量对线上房源信息至关重要。Cloudflare 允许我们在源服务器捕获用户请求，并确保所有用户都能查看到高质量图像，无论其使用什么设备或连接速度快慢。”

PropertyGuru 计划随着公司发展而扩大与 Cloudflare 的合作关系。Pereira 指出：“Cloudflare 提供了一套卓越的性能和安全解决方案，效果极佳，易于管理，并具备出色的支持。如有需要，我们将毫不犹豫地部署更多 Cloudflare 产品。”