Envato 提升客戶體驗，保障員工對核心應用程式的存取，並保護其數位市場抵禦 DDoS 攻擊

Envato 已從澳洲雪梨的一間車庫新創公司發展成為一間全球企業，憑藉市場上兩款最具創新性和綜合性的創新產品塑造了創意產業︰Envato Elements 和 Envato Market。

該企業每年擁有超過 200 萬客戶，範圍從獨立設計人員和技術新創公司，到 Google、Microsoft、Netflix、Nike 和 Walmart 等成熟企業。該企業讓創意人員能夠購買或銷售影片、音樂、相片、圖形、字型、網站主題、程式碼等創意資產，致力於協助創意人員茁壯成長。

2022 年，Envato 所有網站的作者（賣家）收入超過 13 億美元。如今，Envato 在墨爾本、瓜達拉哈拉等主要辦公室，以及員工生活所在的其他遠端工作地點擁有數百名員工。

挑戰：阻止大規模 DDoS 攻擊，保護國際員工

擁有全球客戶群和分散式員工，保障國際安全性是 Envato 的首要任務之一。

Envato 的資深首席網路安全工程師 Ross Simpson 說道：「支援和保護客戶和員工是我們的工作重點之一。因為我們與全球的創作者和客戶合作，我們還需要特別關注國際網路安全要求。」

在與之前的廠商合作時，Envato 容易受到網路威脅的攻擊。

Simpson 說道：「在 5 年前還未與 Cloudflare 合作的時候，我們曾遭遇阻斷服務和勒索攻擊。包括一次大規模的分散式阻斷服務攻擊，導致整個 Envato 平台下線幾個小時。這對於電子商務公司而言顯然是糟糕的。它導致 Envato 的營收損失和聲譽受損。」

Envato 認識到需要找一家更有效、更現代的網路安全廠商。

解決方案：利用 Cloudflare 應用程式安全性封鎖 DDoS 和其他網際網路攻擊

Simpson 說道：「我們所做的調查和遭受的 DDoS 攻擊讓我們求助 Cloudflare。儘管像許多組織一樣，我們的網站也會遭到攻擊，但現在我們能夠依賴 Cloudflare 的保護來抵禦重大威脅。」

Envato 使用 Cloudflare 的應用程式安全服務來保護其 Web 應用程式、阻止惡意機器人和監控可疑活動，這一切都在單一管理介面上進行。

「Cloudflare WAF 中的受管理規則可封鎖已知攻擊者。我們還可以輕鬆建立和部署自訂規則集，來封鎖專門針對我們網站的惡意行為。Cloudflare 限速為我們的網站和 API 新增了另一層保護，可防止惡意和意外過載，」Simpson 說道。

Envato 偏好自動化和基礎架構即程式碼，Cloudflare 的系統正好適配。組態可以用程式碼表達，瞬息之間即可完成部署，如有需要，還可輕鬆復原變更。

利用 Cloudflare 網路和 Argo Smart Routing 改善全球客戶體驗

利用 Cloudflare 作為其內容傳遞網路，可協助 Envato 始終如一地提供快速可靠的網�站體驗。

Simpson 說道：「我們的來源伺服器位於美國，因此我們依賴南美洲、印度和亞洲等地區的 Cloudflare 網路，我們在這些地區擁有龐大的客戶群。Cloudflare 極大地改善了我們的效能和可靠性，協助我們交付客戶期望從 Envato 獲得的體驗。」

Envato 使用 Argo Smart Routing 即時偵測壅塞並透過最快速且最可靠的網路路徑路由 Web 流量。

Simpson 表示：「我們見證了 Cloudflare 五年來協助我們將旗艦網站的回應時間降低約 50%。這也意味著為我們的客戶帶來了更出色的使用者體驗。我們的網站越快，客戶就越願意參與進來。」

除了增強客戶體驗，Cloudflare 還協助減少 Envato 的頻寬成本，並幫助他們完成地區資料的當地語係化。

Simpson 說道：「自從引入 Cloudflare 以來，我們的來源伺服器每月卸載了超過 20 TB 的資料。如果沒有 Cloudflare，我們不可能實現這麼多的月度節省。」

利用 Cloudflare Zero Trust 保護員工對內部應用程式的存取

在確保面向公眾的網站安全且效能良好後，Envato 開始使用 Cloudflare 來保護員工對內部應用程式和基礎架構的存取。

Simpson 說道：「我們是一間擁有全球員工的雲端原生公司。我們的員工需要從世界各地存取關鍵公司資源。Cloudflare Zero Trust 是一款非常合適的產品，它提供了比傳統存取控制更安全、有效且簡單的存取方法。」

Cloudflare Access 是一項 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 服務，讓 Envato 的 IT 和安全團隊能夠精細控制使用者如何存取內部應用程式，而無需維護受信任 IP 位址清單或複雜的 VPN 設備。

「透過 Cloudflare，�我們的員工可以無縫存取其完成工作所需的工具。Cloudflare 與我們的現有識別提供者整合，確保跨所有內部應用程式提供一致的存取。Cloudflare 不僅協助保護我們，還簡化了我們員工的入職和離職程序。」Simpson 說道。

Envato 使用 WARP 用戶端和 Cloudflare Secure Web Gateway，對敏感資訊增強更精細的控制。

Simpson 說道「藉助 Cloudflare Access，我們可以輕鬆保護我們的應用程式，我們在使用者的電腦上使用 Secure Web Gateway 和 WARP，來滿足更複雜的安全性和監管要求。」

使用 Cloudflare Workers 匿名化使用者資料

Envato 使用 Cloudflare 開發人員服務 Workers 來匿名化使用者資料，從前往第三方和合作夥伴應用程式的請求中移除敏感性資訊。Workers 還會在將回應傳送給客戶之前新增安全性標頭。

Simpson 表示：「Workers 是我們開發人員工具箱中的一款重要工具，這是我們防止資料洩露和提升安全狀態的另一種方式。我們已使用 Workers 完全取代了一些應用程式。我們的架構師和開發人員經常使用 Workers。」

據 Simpson 稱，除了 Cloudflare 功能外，客戶服務也在 Envato 使用 Cloudflare 平台取得成功的過程中發揮了重要作用。

「即使在我們作出任何購買承諾之前，就獲得了很棒的支援。我們與團隊的早期互動讓我們堅信 Cloudflare 是適合我們的解決方案，」他說道。「這種高水平的客戶服務一直持續到今天。這是極具價值的，時至今日，這個卓越的 Cloudflare 團隊仍在為我們提供支援。」

展望未來，Envato 計劃使用 Cloudflare 的進階 Bot Management 和 Web 安全性套件來進一步改善其安全狀態。

Simpson 表示：「使用 Cloudflare 進行擴展十分合理。Cloudflare 承擔了保護和執行我們的 Web 應用程式所需的複雜��和乏味的事務，讓我們能夠專注於我們真正在意的事情——為客戶提供更出色的產品和體驗。」