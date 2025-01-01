Envato 增强了客户体验，确保员工能够访问核心应用程序，并为其数字市场防御 DDoS 攻击。

Envato 从悉尼的一个车库初创企业发展成为一个全球性企业，通过两个最具创新和综合性的创意产品塑造了创意行业：Envato Elements 和 Envato Market。

Envato 每年拥有超过 200 万名客户（从独立设计师和科技初创公司到 Google、Microsoft、Netflix、耐克和沃尔玛等知名公司），该公司致力于帮助创意人士茁壮成长，让他们能够购买或出售视频、音乐、照片、图形、字体、网站主题、代码等创意资产。

2022 年，Envato 创作者（销售者）在其所有网站上的总收入超过 13 亿美元。如今，Envato 拥有数百名员工，包括位于墨尔本、瓜达拉哈拉的主要办公室，以及员工任何可能居住的远程工作地点。

挑战：阻止大规模的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击并确保国际员工团队的安全。

由于拥有全球客户群和分布式员工团队，应对国际安全是 Envato 的首要任务之一。

Envato 高级首席安全工程师 Ross Simpson 说：“支持和保护客户和员工团队是我们的重点之一。由于我们与全球的创作者和客户合作，我们还需要特别关注国际安全要求。”

与过去的供应商合作时，Envato 容易受到网络威胁影响。

Simpson 表示：“在与 Cloudflare 合作之前的 5 年里，我们曾遭受过拒绝服务和勒索攻击的困扰，包括一次大规模的分布式拒绝服务攻击，导致整个 Envato 平台在完全瘫痪了数小时。对一家电子商务公司而言，这显然并不理想。这给 Envato 带来了收入和声誉上的损失。”

Envato 意识到需要找到一个更有效、更现代化的安全供应商。

解决方案：使用 Cloudflare 应用安全服务来阻止 DDoS 和其他基于互联网的攻击。

Simpson 表示：“我们的研究和 DDoS 攻击促使我们找到了 Cloudflare。尽管像很多组织一样，我们的网站经常受到攻击，但现在我们依赖 Cloudflare 来防御重大威胁。”

Envato 使用 Cloudflare 的应用安全服务来保护其 Web 应用，阻止恶意机器人，并监控可疑活动，而且所有操作都通过单一管理界面进行。

Simpson 说道：“Cloudflare WAF 中的托管规则会阻止已知攻击者。我们还可以轻松创建和部署自定义规则集，以阻止针对我们网站的恶意行为。Cloudflare 速率限制为我们的网站和 API 增加了另一层保护，防止恶意和意外的过载。”

Envato 偏好自动化和基础设施即代码，而 Cloudflare 的系统完美匹配。配置可用代码表达，在短时间内部署，并在必要时轻松回滚更改。

利用 Cloudflare 网络和 Argo Smart Routing 来改善全球客户体验

利用 Cloudflare 作为内容分发网络，帮助 Envato 提供始终快速、可靠的网站体验。

Simpson 表示：“我们的源服务器位于美国，因此我们在南美洲、印度和亚洲等拥有大量客户群体的地区依赖 Cloudflare 网络。Cloudflare 显著提升了我们的性能和可靠性，帮助提供 Envato 客户期望的体验。”

Envato 使用 Argo Smart Routing 来检测实时拥塞，并通过最快和最可靠的网络路径路由网页流量。

Simpson 表示：“在过去五年中，Cloudflare 帮助将我们旗舰网站的�响应时间减少了大约 50%。这为我们的客户提供了更好的用户体验 —— 当我们的网站更快时，客户更愿意与之互动。”

除了增强客户体验外，Cloudflare 还有助于降低 Envato 的带宽成本，并帮助他们本地化区域数据。

Simpson 表示：“自从引入 Cloudflare 以来，我们的源服务器每月减少 20 TB 的数据传输量。没有 Cloudflare 的帮助是无法实现这样的每月节省的。”

通过 Cloudflare Zero Trust 保护员工对内部应用的访问

在确保面向公共的网站安全和性能之后，Envato 利用 Cloudflare 来保护员工对内部应用和基础设施的访问。

Simpson 表示：“我们是一家云原生公司，拥有全球员工队伍。我们的员工需要随时随地从世界各地访问关键的公司资源。Cloudflare Zero Trust 是一个非常合适，它比传统的访问控制方法更安全、有效和简单。”

Cloudflare Access 是一种 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 服务，为 Envato 的 IT 和安全团队提供了对用户访问内部应用的精细控制，而无需维护可信 IP 地址列表或复杂的 VPN 设备。

Simpson表示：“通过 Cloudflare，我们的员工可以无缝访问完成工作所需的工具。Cloudflare 与我们现有的身份提供商集成，以确保在所有内部应用中实现一致的访问。Cloudflare 不仅帮助保护我们，还简化了员工的入职和离职流程。”

Envato 使用 WARP 客户端和 Cloudflare 安全 Web 网关来对敏感信息增加更精细的控制。

Simpson 表示：“通过 Cloudflare Access，我们可以轻松保护我们的应用。我们在用户的设备上使用安全 Web 网关和 WARP 来满足更复杂的安全和监管要求。”

使用 Cloudflare Workers 对用户数据进行匿名化处理

Envato 使用 Workers （Cloudflare 开发人员服务）来对用户数据进行匿名化处理，并在来自第三方和合作伙伴应用的请求中删除敏感信息。在将响应发送给客户之前，Workers 还会为响应添加安全标头。

Simpson 表示：“Workers是我们开发人员工具箱中的一个重要工具，是我们防止数据泄露和增强安全态势的另一种方式。我们已经用 Workers 完全替代了一些应用程序。我们的架构师和开发人员经常利用 Workers。”

Simpson 提到，除了 Cloudflare 的功能之外，客户服务在Envato 利用 Cloudflare 平台取得成功方面也发挥了重要作用。

他说：“在我们做出任何承诺之前，支持就已经非常出色。我们与 Cloudflare 团队的早期互动让我们相信，Cloudflare 就是适合我们的解决方案。”那种高水平的客户服务一直持续到了今天。这具有巨大的价值，而且一个非常出色的 Cloudflare 团队仍在继续支持我们。”

展望未来，Envato 计划利用 Cloudflare 的高级机器人管理和 Web 安全套件进一步提升他们的安全态势。

Simpson 表示：“与 Cloudflare 扩大合作是明智的选择。Cloudflare 处理保护和运行我们的 Web 应用所需的复杂和繁琐工作，让我们能够专注于我们真正关心的事情——为客户提供更好的产品和体验。”