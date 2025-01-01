Dcard利用Cloudflare DDoS防護、WAF和Rate Limiting等安全類工具為使用者提供安全的社群體驗，透過Cloudflare CDN節省頻寬成本和提升海外反應速度，並藉助Workers簡化開發工作。

Dcard成立於2011年，是台灣最大的新世代社群媒體，註冊會員600萬，每個月不重複訪客達1800萬，在年輕族群中有極高的滲透率和影響力。 除了社群服務，Dcard也正全力擴張新版圖，包含電商、IP與影音，並將社群服務延伸至香港、日本等市場。

挑戰：保證平台安全，提升海外訪問速度，並最大化開發彈性

Dcard是全台灣最具影響力的年輕人社群平台，站上提供將近500個看板，討論內容豐富多元，除了年輕人在意的人際關係如感情、心情板，其他像是工作、職場、股票、理財等幫助自我成長的內容，也在站內受到熱烈討論。 Dcard原是一個專屬大學生的社交平台，日前開放了非大學生註冊，並向其他地區用戶開放，將社群服務延伸至香港、日本等市場。 開放非大學生註冊後，極受社會人士歡迎，目前非大學生使用者已達50%。

Dcard採用匿名機制，讓用戶可以無��拘無束地在站上交流。 註冊時，使用者需要提供身份證明文件或手機號碼資料，因此Dcard將平台的資訊安全視為最重要的事之一，確保用戶的個人資料不會外洩。 除安全性問題外，由於Dcard的伺服器在台灣，其他地區特別是日本和香港的反應速度有可能會受到影響。

Dcard想要在不影響網站性能的前提下，提高平台的安全性。 要達到這兩者平衡，如果由技術人員自己執行，複雜度比較高。 Dcard希望藉由彈性而簡易的開發平台，將開發複雜性減到最低。

解決方案：Cloudflare Workers提供彈性、輕便的開發環境

使用Cloudflare之前，Dcard需要投入大量人力和時間去處理安全和速度方面的問題，在伺服器上手動設置規則，調整多台設備上的設定，複雜度很高。 因此，Dcard選擇了Cloudflare無伺服器計算服務Workers，在 Cloudflare 的全球雲網路上構建全新的應用程式，讓全球各地區的 API 訪問可以有更低的延遲時間。

黃瑞安是Dcard的Backend Architect，負責Dcard系統的開發、架設和營運。他解釋說，「Cloudflare Workers為Dcard處理多種複雜工作， 包括A/B測試和合併來自多個api的回應。 Cloudflare Workers讓前端的工作更加靈活，也降低了後端維護工作的複雜性。」

解決方案：Cloudflare 安全類產品為Dcard使用者打造安全的社群平台

不僅是開發上，Cloudflare的WAF、DDoS防護和Rate Limiting的產品組合也提升了Dcard在平台的安全性。 未使用Cloudflare之前，遇到可疑請求時，Dcard需要去調查每個請求來源，再根據具體情況設置防火牆，而Cloudflare 全球網路容量高達 100 Tbps，每秒能夠處理多達 3000 萬個請求。 Cloudflare 的產品組合為Dcard自動過濾非法流量，檢測和阻止難以識別的攻擊，�保護應用程式，避免因受到攻擊導致資安問題。 黃瑞安對Cloudflare的安全類產品感到很放心，他說，「遇到網路攻擊時，Cloudflare會自動識別和阻擋，並發郵件通知我們，是 Dcard 面對網路安全問題的第一道防線。」"

解決方案：從免費版用戶到企業級用戶，Cloudflare 滿足Dcard每個階段的需求

Dcard從2015年開始使用Cloudflare產品，起初對頻寬需求不大，選擇了Free方案。 隨著平台不斷壯大，用戶越來越多，Dcard在2016年轉為Business計劃，2017年進一步升級為Enterprise方案。 除了激增的流量，開放台灣以外的市場後，Dcard技術人員還發現日本和香港的載入速度較慢，回應存在延遲。Dcard於是利用Cloudflare 的全球邊緣網路實現超快速的靜態和動態內容交付，頻寬使用量節省了10%，海外市場的回應延遲減少了2至3倍。

Dcard的Backend Lead林章汶说，「Cloudflare的服務滿足了各方面的需求，對我們幫助很大，就像透過一個單一的服務平台就完成了所有的開發工作。」目前，Dcard還開始嘗試Cloudflare for Teams，利用Cloudflare的全球邊緣網路取代了傳統的安全邊界，從而為世界各地的團隊提供更快、更安全的互聯網。 未來，Cloudflare將持續為Dcard服務，助力新版圖的成功擴張。