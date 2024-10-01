Cloudflare 成熟的云服务让 SHOPYY 独立站卖家无忧出海

SHOPYY 成立于厦门，致力于 “为跨境电商提供技术解决方案”，适用于跨境 SOHO、小额批发、传统实体、平台卖家与营销专家等，做最适合自己跨境独立站。

挑战：从自建平台到成熟的云服务，打造兼具可靠性与高可行性的跨境服务平台

平台研发初期，云服务还未广泛普及，SHOPYY 团队和许多企业一样选择自建系统。经过两年的研发与内测，SHOPPY 平台于 2018 年正式推出市场，为中国卖家提供独立站建站与营销引流服务。随着平台的发展，自建系统已经无法满足用户的增长速度，SSL 证书的管理也令 SHOPYY 十分头疼，开发工作过于复杂，管理成本太高，可靠性也低。不仅如此，当大量的用户访问请求一次性到达托管数据的服务器时，系统就会崩溃，速度和安全得不到保障。

因此，SHOPYY 决定将自建系统升级至成熟的云服务。在选择供应商方面，SHOPYY 主要看中的是 Cloudflare 的品牌影响力对平台的加持作用，以及 Cloudflare 云服务的稳定性、可拓展性和专业性，因为 SHOPYY 需要��一个能够在项目生态上下游提供强劲支持的合作伙伴。

Cloudflare SSL for SaaS 提供可靠的全方位证书托管

平台上线初期，SHOPYY 使用的是免费的证书管理服务，然而免费证书可靠性太低，有效期太短，需要耗费很多时间和人力，SHOPYY需要额外招聘高技术人才去维运，整个维运团队需要配备三至四人。

因此，SHOPYY 开始使用 Cloudflare 的 SSL for SaaS，将证书管理完全托管至 Cloudflare，再也不必担心 SSL 证书生命周期的任何环节。Cloudflare 会管理整个过程，从私钥创建和保护到域名验证、签发、续订和重新签发。有了 Cloudflare 的 SSL for SaaS 的服务，SHOPYY 仅需一名员工就足以维护整个运维的架构，人员成本减少了约三分之二。

Cloudflare CDN 为欧美用户访问加速

目前，SHOPPY 的独立站品牌主要面向欧美地区的消费者，占比达 80%。在与 Cloudflare 合作之前，SHOPYY 使用的是国内的 CDN 产品。然而尽管成本方面下降了，访问体验仍未得到更多优化，甚至碰到过欧美地区长时间服务中断的事故。

为了追求可用性更高的产品，SHOPYY 决定迁移至 Cloudflare 的 CDN。在使用 Cloudflare CDN 加速后，网站不论在哪个国家和地区，加速后的解析时间、连接时间和下载时间均大幅减少，加载总耗时提升了 72%。以访问量最高的美国洛杉矶为例，下载速度提升了 94%。

SHOPYY 的创始人兼 CTO 陈远明说道，“使用 Cloudflare 后，访问量最高的洛杉矶地区的网站打开时间缩短了 94%，对交互体验和用户忠诚度的提升都有非常大的帮助。”

Cloudflare 安全类产品组合让 SHOPYY 无惧攻击

除了证书管理与速度优化，Cloudflare 坚不可摧的安全策略也是吸引 SHOPYY 的地方。Cloudflare 为 SHOPYY 配置了 WAF、高级 DDoS 防护和速率限制（Rate Limting），保护网站免受恶意攻击，防止暴力登录尝试和针对 API 与应用程序的任何滥用行为。

Cloudflare 的安全类产品组合在30天内为 SHOPYY 阻止了 409 万次恶意攻击。陈远明很满意 Cloudflare 的攻击防御效果，他说，“Cloudflare 为我们制定了一套专属的安全防御体系，让 SHOPYY 的安全系数大大提升，给了用户保证，也给产品增加更多安全感” 。

Cloudflare 不仅仅令 SHOPYY 的可靠性和安全性升级，更为其节省了大量成本。陈远明说，“使用Cloudflare 的产品组合后，单单在安全防御和网站维运上，就为我们减少了 60% 的人员成本” 。效率与性价比兼具，正是 Cloudflare 作为领先的云服务商为客户创造的价值。