该视频的主角是 Luma Health 的首席技术官兼联合创始人 Aditya Bansod。

Aditya Bansod: 我叫 Aditya,我是 Luma Health 的创始人和首席技术官之一。 我们与美国 500 多个医疗保健系统合作，提供他们用来构建自己的医疗保健系 统的平台。从去年冬天开始，我们推出了疫芭接种操作解决方案，这是一整套解 决方案，可帮助医疗保健系统制定、交付和管理其 COVD-19 疫苗接种策略。

我们与伊利诺伊州库克县合作； 人口超过 500 万的美国第二大县。随着需求的增加，我们的平台开始看到每秒超过 500,000 个请求。

数十万患者希望获得接种疫苗的时间，在诊所和大规模疫苗接种点登记，收到有关即将接种疫苗的短信或电子邮件提醒等等。在 Luma Health，我们成为 Cloudflare 的客户已有 6 年多，但为了继续扩大规模，我们与 Cloudflare 的 Project Fair Shot 合作以利用他们的 Waiting Room。

我们能够在不到 72 小时内整合 Cloudflare Waiting Room。

我们能够微调 Luma 患者体验中的并发用户数量，并为等待的用户提供有关疫苗可用性的准确信息。将 Waiting Room 叠加在 Cloudflare Workers 上，允许我们扩大规模以满足几乎无限的需求。

结果？Luma Health 已经安排了超过 150 万种疫苗，但我们还没有完成。我们将继续与我们的卫生系统和我们的诊所合作伙伴密切合作，以帮助解决疫苗犹豫问题，确保所有美国人都能获得疫苗，并帮助我们所有人摆脱这种流行病。