Aumente o desempenho do acesso remoto aproveitando a extensa rede global da Cloudflare. Os usuários desfrutam de desempenho rápido em qualquer lugar do mundo.

Elimine a confiança implícita de "insiders" da rede. Autentique cada solicitação com base na identidade do usuário, na postura do dispositivo e em outros fatores contextuais.

Melhore sua implantação do ZTNA ao longo do tempo. Comece com acesso sem cliente para obter um tempo rápido de valorização, depois adicione recursos baseados em cliente e adicione isolamento do navegador remoto e DLP in-line ou automatize com o Terraform.