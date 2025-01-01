«Мы получили отличные отзывы о Cloudflare Zero Trust — это решение проще развертывать, и оно лучше подходит нашим сотрудникам. У нас теперь гораздо более высокий уровень безопасности в организации, хотя на его обеспечение мы никакого дополнительного времени не тратим».