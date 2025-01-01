Connectivity cloud от Cloudflare способствует ускорению внедрения Zero Trust. Дополните — и, в конечном итоге, замените — свое VPN-решение, обеспечив быструю разгрузку пользователей и приложений с самым высоким риском.
Ускорьте внедрение модели безопасности Zero Trust и снизьте риск дорогостоящих нарушений.
Сократите затраты времени на обработку ИТ-заявок в техподдержку и ускорьте подключение новых сотрудников благодаря �модернизированной стратегии доступа и комплексному мониторингу.
Избавьтесь от неудобств, связанных с использованием VPN, благодаря бесперебойному доступу с малой задержкой к приложениям и другим ресурсам, предоставляемым нашей огромной глобальной сетью.
Расширьте охват замены VPN от приложений и сетей до инфраструктуры.
Устраните низкую производительность и сопутствующие уязвимости VPN-доступа с помощью сервиса сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust) от Cloudflare.
Создайте согласованный процесс входа в систему, работающий аналогично SaaS, для всех внутренних ресурсов. Интеграция с предпочтительными сервисами авторизации предлагает пользователям знакомый опыт.
Повысьте производительность удаленного доступа, используя преимущества обширной глобальной сети Cloudflare. Пользователи наслаждаются высокой производительностью из любой точки мира.
Устраните неявное доверие для сетевых угроз. �Выполняйте аутентификацию каждого запроса на основе удостоверения пользователя, состояния устройства и других контекстных факторов.
Усовершенствуйте развертывание ZTNA с течением времени. Начните с бесклиентского доступа для более эффективного внедрения, затем добавьте клиентские возможности, далее добавьте встроенные RBI и DLP, или обеспечьте автоматизацию с помощью Terraform.
Applied Systems необходимо было решить проблему низкой производительности VPN и снизить сложность управления, одновременно устраняя риски, связанные с предоставлением пользователям полного доступа к сети.
Компания заменила свои решения для предоставления VPN и исходящего доступа в Интернет на платформу SSE от Cloudflare. В результате Applied Systems обеспечила более детальный контроль доступа, консолидировала администрирование и повысила удобство использования.
Благодаря унифицированной платформе облачно-ориентированных сервисов Cloudflare организации могут реализовать модель безопасности Zero Trust, которая защищает внутренний доступ лучше, чем VPN.
Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сетевые подключения.
Обеспечьте более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.
Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день.
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.