Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Замените свою сеть VPN на решение от Cloudflare

Повысьте безопасность с помощью быстрого и надежного сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust)

Connectivity cloud от Cloudflare способствует ускорению внедрения Zero Trust. Дополните — и, в конечном итоге, замените — свое VPN-решение, обеспечив быструю разгрузку пользователей и приложений с самым высоким риском.

ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
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Укрепите свою систему безопасности

Ускорьте внедрение модели безопасности Zero Trust и снизьте риск дорогостоящих нарушений.

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Уменьшите сложность ИТ-операций

Сократите затраты времени на обработку ИТ-заявок в техподдержку и ускорьте подключение новых сотрудников благодаря модернизированной стратегии доступа и комплексному мониторингу.

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Обеспечьте более высокое удобство использования

Избавьтесь от неудобств, связанных с использованием VPN, благодаря бесперебойному доступу с малой задержкой к приложениям и другим ресурсам, предоставляемым нашей огромной глобальной сетью.

Максимально увеличьте отдачу от Zero Trust

Расширьте охват замены VPN от приложений и сетей до инфраструктуры.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Обеспечьте более быстрый и безопасный внутренний доступ с помощью Zero Trust

Устраните низкую производительность и сопутствующие уязвимости VPN-доступа с помощью сервиса сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust) от Cloudflare.

  • Создайте согласованный процесс входа в систему, работающий аналогично SaaS, для всех внутренних ресурсов. Интеграция с предпочтительными сервисами авторизации предлагает пользователям знакомый опыт.

  • Повысьте производительность удаленного доступа, используя преимущества обширной глобальной сети Cloudflare. Пользователи наслаждаются высокой производительностью из любой точки мира.

  • Устраните неявное доверие для сетевых угроз. Выполняйте аутентификацию каждого запроса на основе удостоверения пользователя, состояния устройства и других контекстных факторов.

  • Усовершенствуйте развертывание ZTNA с течением времени. Начните с бесклиентского доступа для более эффективного внедрения, затем добавьте клиентские возможности, далее добавьте встроенные RBI и DLP, или обеспечьте автоматизацию с помощью Terraform.

См. справочник по архитектуре SASE

Стратегии ускорения замены VPN

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Applied Systems заменила свою медленную сеть
VPN на решение от Cloudflare

Applied Systems необходимо было решить проблему низкой производительности VPN и снизить сложность управления, одновременно устраняя риски, связанные с предоставлением пользователям полного доступа к сети.

Компания заменила свои решения для предоставления VPN и исходящего доступа в Интернет на платформу SSE от Cloudflare. В результате Applied Systems обеспечила более детальный контроль доступа, консолидировала администрирование и повысила удобство использования.


«Мы получили отличные отзывы о Cloudflare Zero Trust — это решение проще развертывать, и оно лучше подходит нашим сотрудникам. У нас теперь гораздо более высокий уровень безопасности в организации, хотя на его обеспечение мы никакого дополнительного времени не тратим».

Готовы запланировать замену своей сети VPN?

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ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Connectivity cloud от Cloudflare расширяет контроль доступа и возможности мониторинга

Благодаря унифицированной платформе облачно-ориентированных сервисов Cloudflare организации могут реализовать модель безопасности Zero Trust, которая защищает внутренний доступ лучше, чем VPN.

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Компонуемая архитектура

Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сетевые подключения.

Производительность

Обеспечьте более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.

Аналитическая информация об угрозах

Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день.

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Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.

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