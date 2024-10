Wyeliminuj niską wydajność i nieodłączne luki w zabezpieczeniach, związane z dostępem do sieci VPN, dzięki usłudze dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA) firmy Cloudflare.

Stwórz spójny, podobny do modelu SaaS proces logowania we wszystkich zasobach wewnętrznych. Integracja z preferowanymi dostawcami tożsamości zapewnia użytkownikom łatwe korzystanie.

Zwiększ wydajność zdalnego dostępu, wykorzystując rozległą globalną sieć Cloudflare. Użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem z dowolnego miejsca na świecie.

Wyeliminuj domniemane założenie, że osoby wewnątrz sieci są automatycznie godne zaufania. Uwierzytelniaj każde żądanie na podstawie tożsamości użytkownika, stanu urządzenia i innych czynników kontekstowych.

Ulepszaj wdrażanie ZTNA w miarę upływu czasu. Zacznij od dostępu bezklientowego, aby szybko zacząć korzystać z zalet rozwiązania, a następnie dodaj możliwości oparte na obecności klienta oraz wbudowaną zdalną izolację przeglądarki (RBI) i ochronę przed wyciekiem danych (DLP) lub automatyzację z użyciem Terraform.