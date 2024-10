Descubra a TI Invisível com a Cloudflare Aumente a visibilidade e o controle com uma plataforma unificada

Os aplicativos SaaS fornecem a flexibilidade e a agilidade necessárias para dar suporte à sua força de trabalho híbrida. Mas o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA não autorizados pode introduzir novos riscos de segurança.

A plataforma de serviço de acesso seguro de borda (SASE) da Cloudflare permite acesso seguro e de alto desempenho para gerenciar aplicativos SaaS de qualquer lugar do mundo. Você pode aumentar a visibilidade do uso do aplicativo, controlar rigorosamente o acesso e proteger os dados, ao mesmo tempo em que garante que os funcionários tenham as ferramentas necessárias para serem produtivos.