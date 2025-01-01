SaaS-приложения обеспечивают гибкость и оперативность, необходимые для поддержки ваших сотрудников, работающих в гибридном формате. Но использование неавторизованных SaaS-приложений и инструментов искусственного интеллекта может привести к новым рискам безопасности.
Платформа периферийного сервиса безопасного доступа (SASE) от Cloudflare обеспечивает высокопроизводительный и безопасный доступ для управления SaaS-приложениями из любой точки мира. Вы можете расширить возможности мониторинга при использовании приложений, жестко контролировать доступ и обеспечить защиту данные, сохраняя при этом у сотрудников инструменты, необходимые им для продуктивной работы.
Узнайте обо всех SaaS-приложениях, которые используют ваши сотрудники. Управляйте теневыми ИТ и используйте инструменты генеративного ИИ, одновременно усиливая защиту данных и обеспечивая соответствие нормативным требованиям.
Получите контроль над доступом к SaaS-приложениям. Убедитесь, что сотрудники используют только авторизованные приложения и санкционированные инструменты ИИ.
Сократите риск утечки данных через SaaS-приложения и ИИ, а также запретите сотрудникам делиться конфиденциальными и регулируемыми данными.
Сократите объем ручной работы с помощью модернизированной стратегии доступа. Применяйте согласованные политики доступа ко всем интернет-ресурсам, сохраняя при этом комплексные возможности мониторинга.
Cloudflare позволяет отслеживать использование всех приложений и контролировать доступ с помощью унифицированной платформы SASE.
Обеспечьте комплексный мониторинг и безопасный доступ к SaaS с поддержкой встроенных и основанных на API возможностей брокера безопасности облачного доступа (CASB).
Применяйте политики Zero Trust с учетом личных данных и контекста, чтобы контролировать, как и где пользователи получают доступ к вашим SaaS-приложениям.
Внедрите согласованные и детализированные средства управления защитой от потери данных (DLP) в SaaS-приложениях, чтобы блокировать случайное или небезопасное совместное использование данных.
Повысьте производительность доступа, используя преимущества обширной глобальной сети Cloudflare. Пользователи наслаждаются высокой производительностью из любой точки мира.
Компания Mynet, управляющая играми от имени их разработчиков, накопила первоклассное портфолио, насчитывающее более 80 игр. Поскольку компания перешла на работу в гибридном формате, Mynet необходимо было обеспечить безопасный доступ к SaaS-приложениям и другим ресурсам без необходимости использования VPN.
Компания внедрила Cloudflare Access для обеспечения безопасного доступа к облачной консоли и SaaS-приложениям, а также к инструментам бэк-офиса, и все это с поддержкой системы единого входа (SSO). В результате Mynet оптимизировала удаленный доступ, повысила производительность для пользователей и укрепила безопасность.
Используя унифицированную платформу для облачно-ориентированных возможностей сервисов безопасности и подключения от Cloudflare, вы можете наблюдать, какие приложения используются, и контролировать, кто может получить к ним доступ.
Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя возможности мультиоблачной совместимости и настраиваемые сетевые подключения.
Управляйте доступом к SaaS, обеспечивая при этом более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от 95% пользователей Интернета.
Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день.
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.