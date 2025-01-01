Откройте для себя теневые ИТ с Cloudflare

Расширьте возможности мониторинга и контроля с помощью единой платформы
Secure SaaS access - Hero Illustration

SaaS-приложения обеспечивают гибкость и оперативность, необходимые для поддержки ваших сотрудников, работающих в гибридном формате. Но использование неавторизованных SaaS-приложений и инструментов искусственного интеллекта может привести к новым рискам безопасности.

Платформа периферийного сервиса безопасного доступа (SASE) от Cloudflare обеспечивает высокопроизводительный и безопасный доступ для управления SaaS-приложениями из любой точки мира. Вы можете расширить возможности мониторинга при использовании приложений, жестко контролировать доступ и обеспечить защиту данные, сохраняя при этом у сотрудников инструменты, необходимые им для продуктивной работы.

Secure SaaS access - Hero Illustration
ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Расширение возможностей мониторинга

Узнайте обо всех SaaS-приложениях, которые используют ваши сотрудники. Управляйте теневыми ИТ и используйте инструменты генеративного ИИ, одновременно усиливая защиту данных и обеспечивая соответствие нормативным требованиям.

Platform apps icon
Более жесткий контроль доступа

Получите контроль над доступом к SaaS-приложениям. Убедитесь, что сотрудники используют только авторизованные приложения и санкционированные инструменты ИИ.

Prevent data exfiltration
Защита от утечки данных

Сократите риск утечки данных через SaaS-приложения и ИИ, а также запретите сотрудникам делиться конфиденциальными и регулируемыми данными.

security-shield-protection-230x301-664b7d5
Упрощение операций по обеспечению безопасности

Сократите объем ручной работы с помощью модернизированной стратегии доступа. Применяйте согласованные политики доступа ко всем интернет-ресурсам, сохраняя при этом комплексные возможности мониторинга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Управление теневыми ИТ с помощью технологии Zero Trust от Cloudflare

Secure SaaS access application - Diagram

Cloudflare позволяет отслеживать использование всех приложений и контролировать доступ с помощью унифицированной платформы SASE.

См. справочник по архитектуре SASE
Secure SaaS access application - Diagram
Комплексные возможности мониторинга

Обеспечьте комплексный мониторинг и безопасный доступ к SaaS с поддержкой встроенных и основанных на API возможностей брокера безопасности облачного доступа (CASB).

Shield with arrow icon
Внедрение безопасности на основе Zero Trust

Применяйте политики Zero Trust с учетом личных данных и контекста, чтобы контролировать, как и где пользователи получают доступ к вашим SaaS-приложениям.

cloudflare dlp
Предотвращение потери данных

Внедрите согласованные и детализированные средства управления защитой от потери данных (DLP) в SaaS-приложениях, чтобы блокировать случайное или небезопасное совместное использование данных.

Lightning bolt icon
Повышение производительности доступа

Повысьте производительность доступа, используя преимущества обширной глобальной сети Cloudflare. Пользователи наслаждаются высокой производительностью из любой точки мира.

Mynet обеспечивает безопасный доступ к SaaS-приложениям с помощью Cloudflare

Компания Mynet, управляющая играми от имени их разработчиков, накопила первоклассное портфолио, насчитывающее более 80 игр. Поскольку компания перешла на работу в гибридном формате, Mynet необходимо было обеспечить безопасный доступ к SaaS-приложениям и другим ресурсам без необходимости использования VPN.

Компания внедрила Cloudflare Access для обеспечения безопасного доступа к облачной консоли и SaaS-приложениям, а также к инструментам бэк-офиса, и все это с поддержкой системы единого входа (SSO). В результате Mynet оптимизировала удаленный доступ, повысила производительность для пользователей и укрепила безопасность.

«Cloudflare упростила внедрение средств контроля доступа во всей организации. Время и деньги, которые мы экономим, идут на дальнейшее улучшение наших сервисов».

—Группа безопасности, Mynet

Готовы обсудить свои потребности в обеспечении безопасности теневых ИТ?

Связаться с нами
ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Connectivity cloud от Cloudflare позволяет оптимизировать управление теневыми ИТ

Используя унифицированную платформу для облачно-ориентированных возможностей сервисов безопасности и подключения от Cloudflare, вы можете наблюдать, какие приложения используются, и контролировать, кто может получить к ним доступ.

Cloud multi orange
Компонуемая архитектура

Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя возможности мультиоблачной совместимости и настраиваемые сетевые подключения.

Lightning bolt icon
Производительность

Управляйте доступом к SaaS, обеспечивая при этом более высокое удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от 95% пользователей Интернета.

Аналитическая информация об угрозах

Предотвращайте больше атак с помощью аналитической информации, собираемой в результате проксирования примерно 20 % Интернета и блокировки ~227 млрд угроз каждый день.

Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак