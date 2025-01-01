Откройте для себя теневые ИТ с Cloudflare Расширьте возможности мониторинга и контроля с помощью единой платформы

SaaS-приложения обеспечивают гибкость и оперативность, необходимые для поддержки ваших сотрудников, работающих в гибридном формате. Но использование неавторизованных SaaS-приложений и инструментов искусственного интеллекта может привести к новым рискам безопасности.

Платформа периферийного сервиса безопасного доступа (SASE) от Cloudflare обеспечивает высокопроизводительный и безопасный доступ для управления SaaS-приложениями из любой точки мира. Вы можете расширить возможности мониторинга при использовании приложений, жестко контролировать доступ и обеспечить защиту данные, сохраняя при этом у сотрудников инструменты, необходимые им для продуктивной работы.