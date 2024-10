Segurança da web para trabalhadores remotos com a Cloudflare Proteção simples contra malware aplicada com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo

Proteja usuários "trabalhando de qualquer lugar" contra malware, ransomware e outras ameaças on-line, ao mesmo tempo em que protege os dados, as finanças e a reputação de sua organização.



Reforce sua defesa contra ameaças começando com a filtragem de DNS e progressivamente coloque controles e visibilidade completos do gateway seguro da web (SWG) onde quer que seus usuários estejam, tudo isso sem interromper a produtividade deles.