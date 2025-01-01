Bouvet, скандинавская консалтинговая компания, действующая в области ИТ и цифровых коммуникаций, искала более простой и консолидированный подход для защиты своих сотрудников, работающих в гибридном формате.

Сегодня компания использует Cloudflare для защиты удаленных и офисных пользователей от онлайн-угроз с помощью таких сервисов, как фильтрация DNS, проверка SWG, удаленная изоляция браузера (RBI) и другие.

В ходе этого процесса Bouvet удалось заменить устаревшие инструме�нты и обеспечить соблюдение единых политик интернет-безопасности для 2300 сотрудников и 17 офисов в Норвегии и Швеции с помощью одного поставщика.



