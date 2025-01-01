Защитите пользователей, работающих из любой точки мира, от вредоносного ПО, программ-шантажистов и других онлайн-угроз, одновременно защищая данные, финансы и репутацию вашей организации.
Усильте свою защиту от угроз, начав с фильтрации DNS и постепенно повышая уровень средств контроля и прозрачности на основе полностью защищенного веб-шлюза (SWG), где бы ни находились ваши пользователи, — и все это без ущерба для их производительности.
Блокируйте заражение вредоносным ПО, утечки данных, фишинг и многое другое. Опережайте развивающиеся угрозы с помощью динамического встроенного сбора и анализа информации об угрозах.
Масштабируйте защиту среди своих сотрудников, работающих в удаленном и гибридном формате. Повысьте удобство использования с помощью быстрой и ненавязчивой фильтрации и обеспечьте постоянную доступность.
Сократите объем выполняемых вручную операций за счет автоматизации рабочих процессов политик. Сократите среднее время обнаружения (MTTD) и реагирования (MTTR). Внедрите конфигурацию по принципу «установил и забыл».
Замените устаревшие инструменты на облачно-ориентированные средства безопасности. Сократите количество поставщиков и контрактов, чтобы снизить капитальные затраты и уменьшить совокупную стоимость владения (TCO).
Восстановите мониторинг и обеспечьте последовательную защиту своих удаленных сотрудников — модернизируйте интернет-безопасность с помощью возможностей платформы Security Service Edge (SSE) от Cloudflare.
Bouvet, скандинавская консалтинговая компания, действующая в области ИТ и цифровых коммуникаций, искала более простой и консолидированный подход для защиты своих сотрудников, работающих в гибридном формате.
Сегодня компания использует Cloudflare для защиты удаленных и офисных пользователей от онлайн-угроз с помощью таких сервисов, как фильтрация DNS, проверка SWG, удаленная изоляция браузера (RBI) и другие.
В ходе этого процесса Bouvet удалось заменить устаревшие инструме�нты и обеспечить соблюдение единых политик интернет-безопасности для 2300 сотрудников и 17 офисов в Норвегии и Швеции с помощью одного поставщика.
Осуществите миграцию на Cloudflare, начиная с фильтрации DNS, чтобы сократить период окупаемости, а затем постройте на этой основе свой подход к веб-безопасности.
Несколько вариантов развертывания с клиентским устройством и без него. Один администратор политик для политик DNS, HTTP, DLP и изоляции.
Превосходное удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.
Модели поиска угроз на базе искусственного интеллекта, основанные на мониторинге Cloudflare примерно 8 триллионов запросов в день.
Консолидируйте возможности SSE/Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare.