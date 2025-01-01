Веб-безопасность для удаленных сотрудников, обеспечиваемая Cloudflare

Простая защита от вредоносного ПО, обеспечиваемая с исключительной скоростью и последовательностью по всему миру

Защитите пользователей, работающих из любой точки мира, от вредоносного ПО, программ-шантажистов и других онлайн-угроз, одновременно защищая данные, финансы и репутацию вашей организации.

Усильте свою защиту от угроз, начав с фильтрации DNS и постепенно повышая уровень средств контроля и прозрачности на основе полностью защищенного веб-шлюза (SWG), где бы ни находились ваши пользователи, — и все это без ущерба для их производительности.

ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Нейтрализуйте риски, связанные с Интернетом

Блокируйте заражение вредоносным ПО, утечки данных, фишинг и многое другое. Опережайте развивающиеся угрозы с помощью динамического встроенного сбора и анализа информации об угрозах.

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Обеспечьте рост и производительность

Масштабируйте защиту среди своих сотрудников, работающих в удаленном и гибридном формате. Повысьте удобство использования с помощью быстрой и ненавязчивой фильтрации и обеспечьте постоянную доступность.

Автоматическая оптимизация платформы
Упрощение операций по обеспечению безопасности

Сократите объем выполняемых вручную операций за счет автоматизации рабочих процессов политик. Сократите среднее время обнаружения (MTTD) и реагирования (MTTR). Внедрите конфигурацию по принципу «установил и забыл».

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Обеспечьте консолидацию для сокращения расходов

Замените устаревшие инструменты на облачно-ориентированные средства безопасности. Сократите количество поставщиков и контрактов, чтобы снизить капитальные затраты и уменьшить совокупную стоимость владения (TCO).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Выполняйте фильтрацию и проверку веб-активности

Single Vendor SASE launch / promotion

Восстановите мониторинг и обеспечьте последовательную защиту своих удаленных сотрудников — модернизируйте интернет-безопасность с помощью возможностей платформы Security Service Edge (SSE) от Cloudflare.

  • Фильтрация DNS: блокируйте вредоносный и неприемлемый контент, чтобы снизить риск и обеспечить соблюдение политик приемлемого использования.
  • SWG: проксируйте и проверяйте весь интернет-трафик L4–L7 за один проход с фильтрами DNS / IP / портов / протоколов и средствами управления контентом HTTPS / SSH.
  • Изначально интегрированная удаленная изоляция браузера (RBI): защитите локальные устройства от вредоносного ПО, запустив весь код браузера в глобальной сети Cloudflare с малой задержкой.
  • Изначально интегрированная защита от потери данных (DLP [data loss prevention]): выполняйте обнаружение и блокирование конфиденциальных данных в трафике и файлах HTTP(S).
См. справочник по архитектуре SASE
Single Vendor SASE launch / promotion
Bouvet использует Cloudflare для защиты доступа к Интернету и облаку

Bouvet, скандинавская консалтинговая компания, действующая в области ИТ и цифровых коммуникаций, искала более простой и консолидированный подход для защиты своих сотрудников, работающих в гибридном формате.

Сегодня компания использует Cloudflare для защиты удаленных и офисных пользователей от онлайн-угроз с помощью таких сервисов, как фильтрация DNS, проверка SWG, удаленная изоляция браузера (RBI) и другие.

В ходе этого процесса Bouvet удалось заменить устаревшие инструменты и обеспечить соблюдение единых политик интернет-безопасности для 2300 сотрудников и 17 офисов в Норвегии и Швеции с помощью одного поставщика.


«Мы рассчитываем, что Cloudflare уменьшит поверхность атаки за счет защиты наших портов, фильтрации угроз и очистки нашего трафика.»

— Руководитель по безопасности операций, Bouvet

Готовы упростить защиту своих удаленных сотрудников в Интернете?

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ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Простая и быстрая веб-безопасность на основе широкомасштабного сбора и анализа информации об угрозах

Осуществите миграцию на Cloudflare, начиная с фильтрации DNS, чтобы сократить период окупаемости, а затем постройте на этой основе свой подход к веб-безопасности.

Простое и гибкое управление

Несколько вариантов развертывания с клиентским устройством и без него. Один администратор политик для политик DNS, HTTP, DLP и изоляции.

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Последовательное внедрение

Превосходное удобство использования благодаря глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95% пользователей Интернета.

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Широкомасштабный сбор и анализ информации об угрозах

Модели поиска угроз на базе искусственного интеллекта, основанные на мониторинге Cloudflare примерно 8 триллионов запросов в день.

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Одна платформа, одна сеть

Консолидируйте возможности SSE/Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare.

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