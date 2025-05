Oahu

Desative dispositivos de hardware ultrapassados

O Programa Oahu ajuda empresas com sua migração Zero Trust ao oferecer novos recursos e funcionalidades para importar de modo simples e fácil as políticas de dispositivos de firewall de hardware para o serviço nativo de nuvem da Cloudflare.

Os clientes qualificados que descontinuarem os firewalls de hardware podem ganhar descontos e concorrer a uma viagem a Oahu, no Havaí. Mais detalhes em breve.

Insira seus dados para entrar na lista de espera e receber esses detalhes em primeira mão!