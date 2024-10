Global Edge Security no WP Engine

Para organizações empresariais que buscam dimensionar suas experiências digitais e reduzir o custo total de propriedade, a plataforma WordPress do WP Engine oferece as ferramentas de desenvolvedor integradas, metas de alta disponibilidade, segurança no nível do aplicativo e ajuste de desempenho do WordPress necessários para se manter à frente.

A plataforma de experiência digital da WP Engine integra o WAF, a mitigação de DDoS e a Rede global de borda da Cloudflare, abrangendo 150+ cidades com sua inteligência que atende a mais de 80 mil clientes globais para oferecer experiências digitais seguras e escaláveis. Os clientes aproveitam a tecnologia de código aberto do WordPress, sua ampla comunidade de desenvolvedores e a plataforma escalável do WP Engine para lançar campanhas e protótipos prontos para empresas em semanas em vez de meses. Em parceria com a Cloudflare, o WP Engine Global Edge Security garante uma entrega digital protegida e de alto desempenho que encanta o público em todo o mundo.