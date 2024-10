Sicurezza perimetrale globale per WP Engine

Per le imprese che desiderano modulare le proprie esperienze digitali, razionalizzando al tempo stesso il costo di proprietà complessivo, la piattaforma WordPress di WP Engine offre strumenti di sviluppo integrati, obiettivi di massima disponibilità, sicurezza a livello di app e ottimizzazione delle prestazioni in WordPress, requisiti indispensabili per restare sulla cresta dell’onda.La Digital Experience Platform di WP Engine è integrata col WAF e la mitigazione DDoS di Cloudflare, e con la nostra rete perimetrale globale dislocata su oltre 150+ città. L’intelligence del nostro network serve oltre 80.000 clienti in tutto il mondo ed è in grado di offrire esperienze digitali sicure e scalabili. Sfruttando la tecnologia open source di WordPress, la sua crescente comunità di sviluppo e la piattaforma modulare di WP Engine, i clienti sono in grado di realizzare campagne e prototipi professionali e lanciarli in poche settimane invece di mesi. In partnership con Cloudflare, WP Engine Global Edge Security garantisce un’offerta digitale protetta e performante capace di catalizzare il pubblico nel mondo intero.