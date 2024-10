Global Edge Security pour WP Engine

Pour les entreprises qui souhaitent personnaliser leur expérience numérique et réduire le coût total de possession, la plateforme WordPress de WP Engine offre des outils pour développeurs intégrés, des objectifs de haute disponibilité, une sécurité de niveau application et le réglage des performances de WordPress pour vous donner une longueur d’avance.

La plate-forme WP Digital Experience intègre Cloudflare WAF, l’atténuation DDoS et son réseau périphérique mondial qui s’étend sur 150+ villes avec son intelligence au service de plus de 80 000 clients à travers le monde, en leur offrant des expériences numériques flexibles évolutives et sécurisées. Les clients peuvent profiter de la technologie open-source de WordPress, de sa grande communauté de développeurs et de la plateforme évolutive de WP Engine pour lancer des prototypes et des campagnes commerciales en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois. Né d’un partenariat avec Cloudflare, WP Engine Global Edge Security garantit une distribution numérique sécurisée et performante pour le plaisir des utilisateurs à travers le monde.