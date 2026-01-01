가입

TLD 정책

Cloudflare Registrar

Cloudflare Registrar는 다음 최상위 도메인을 지원합니다. 특정 최상위 도메인을 등록하려면 등록자가 추가 요건 또는 규정을 충족해야 하는 경우도 있습니다.

Cloudflare는 사용 가능한 TLD를 모두 지원하려고 최선을 다하고 있습니다. 특히 국가 코드 TLD 확장에 집중하고 있으며 계속 목록을 확장하고 있습니다. 업데이트되는 내용을 계속 확인해 주시기 바랍니다.

Cloudflare Registrar

최근 추가된 TLD

스크롤하여 자세히 보기

레지스트리

정책

ab.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

academy

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

accountant

GRS Domains

accountants

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

actor

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

agency

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

airforce

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

apartments

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

app

Google Registry

https://get.app/

army

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

associates

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

attorney

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

auction

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

band

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

bar

PUNTO 2012

http://www.register.bar/policies/

bargains

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

bc.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

beer

GoDaddy

bet

Afilias

http://www.afilias.info/policies

bid

GRS Domains

bike

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

bingo

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

biz

GoDaddy

black

Afilias

http://www.afilias.info/policies

블로그

Knock Knock WHOIS There

https://my.blog/registry-policies-privacy/

blue

Afilias

http://www.afilias.info/policies

boo

Google Registry

https://hey.boo/

boston

GoDaddy

boutique

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

broker

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

builders

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

business

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

cab

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cafe

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

camera

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

camp

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

capital

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cards

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

care

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

careers

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

casa

GoDaddy

cash

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

casino

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

catering

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cc

Verisign

center

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

ceo

PeopleBrowsr

https://claim.ceo/terms/overview

chat

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cheap

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

church

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

city

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

claims

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cleaning

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

clinic

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

clothing

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

클라우드

Aruba PEC SpA

club

GoDaddy

co

CO Internet SAS

coach

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

codes

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

coffee

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

college

XYZ

http://nic.college/files/COLLEGE-policies.pdf

com

Verisign

com.co

CO Internet SAS

com.mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

community

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

company

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

compare

GoDaddy

computer

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

condos

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

construction

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

consulting

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

연락처

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

contractors

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cooking

GoDaddy

cool

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

co.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

co.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

coupons

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

credit

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

creditcard

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

cricket

GRS Domains

cruises

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

dad

Google Registry

dance

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

날짜

GRS Domains

dating

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

day

Google Registry

https://new.day/

deals

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

degree

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

delivery

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

democrat

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

dental

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

dentist

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

design

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

dev

Google Registry

https://get.dev/

diamonds

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

digital

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

direct

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

directory

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

discount

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

doctor

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

dog

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

domains

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

다운로드

GRS Domains

education

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

email

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

energy

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

엔지니어

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

engineering

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

enterprises

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

equipment

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

esq

Google Registry

estate

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

events

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

exchange

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

expert

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

express

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fail

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

faith

GRS Domains

family

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fans

Asiamix Digital

http://nic.fans/en/h-col-104.html

farm

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fashion

GoDaddy

finance

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

financial

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fish

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fishing

GoDaddy

fit

GoDaddy

fitness

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

flights

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

florist

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fm

BRS Media

foo

Google Registry

football

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

forex

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

forsale

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

foundation

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fun

Radix

http://radix.website/policies/

fund

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

furniture

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

futbol

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

fyi

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

gallery

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

games

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

garden

GoDaddy

geek.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

gifts

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

gives

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

glass

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

gmbh

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

gold

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

golf

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

graphics

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

gratis

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

green

Afilias

http://www.afilias.info/policies

gripe

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

group

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

guide

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

guru

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

haus

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

health

dotHealth LLC

healthcare

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

hockey

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

holdings

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

holiday

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

horse

GoDaddy

hospital

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

host

Radix

http://radix.website/policies/

house

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

how

Google Registry

https://get.how/

immo

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

immobilien

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

inc

Intercap Registry

industries

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

info

Afilias

http://www.afilias.info/policies

ink

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

institute

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

insure

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

international

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

investments

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

io

NIC.io

http://www.nic.io/terms.htm

irish

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

jetzt

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

jewelry

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

kaufen

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

kim

Afilias

http://www.afilias.info/policies

kitchen

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

land

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

lawyer

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

lease

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

legal

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

lgbt

Afilias

http://www.afilias.info/policies

life

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

lighting

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

limited

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

limo

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

TLD Table - link

Nova Registry

https://nova.link/wp-content/uploads/2023/05/Nova-.link-Acceptable-Use-Policy-2023-Final.pdf

live

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

loan

GRS Domains

loans

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

love

Merchant Law Group LLP

http://getdotlove.domains/wp-content/uploads/2015/05/Policies-dotlove-201504234.pdf

ltd

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

luxe

GoDaddy

maison

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

management

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

market

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

marketing

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

markets

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

mba

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

mb.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

.me

DoMEn d.o.o

https://domain.me/policies

media

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

memorial

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

men

GRS Domains

me.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

miami

GoDaddy

mobi

Dotmobi

http://dotmobi.mobi/about/dispute-resolution http://dotmobi.mobi/about/afilias-anti-abuse-policy

moda

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

money

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

mortgage

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

mov

Google Registry

movie

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

navy

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

nb.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

net

Verisign

net.co

CO Internet SAS

net.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

network

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

new

Google Registry

https://get.new/

news

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

nexus

Google Registry

ninja

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

nl.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nom.co

CO Internet SAS

ns.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nt.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nu.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

observer

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

on.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

online

Radix

http://radix.website/policies/

org

PIR

https://pir.org/our-impact/privacy/

org.mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

org.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

org.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

page

Google Registry

https://get.page/

partners

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

parts

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

party

GRS Domains

pe.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

pet

Afilias

http://www.afilias.info/policies

phd

Google Registry

photography

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

photos

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

pictures

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

pink

Afilias

http://www.afilias.info/policies

pizza

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

place

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

plumbing

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

plus

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

press

Radix

http://radix.website/policies/

pro

Afilias

http://www.afilias.info/policies

productions

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

prof

Google Registry

promo

Get

http://get.promo/about

properties

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

pub

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

qc.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

racing

GRS Domains

radio.fm

BRS Media

realty

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

recipes

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

red

Afilias

http://www.afilias.info/policies

rehab

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

reise

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

reisen

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

rent

XYZ

http://nic.rent/files/rent-policies.pdf

rentals

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

repair

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

report

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

republican

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

rest

PUNTO 2012

http://www.register.rest/policies/

restaurant

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

review

GRS Domains

reviews

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

rip

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

rocks

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

rodeo

GoDaddy

rsvp

Google Registry

https://get.rsvp/

run

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

sale

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

salon

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

sarl

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

school

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

schule

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

science

GRS Domains

security

XYZ

https://nic.security/

select

GoDaddy

services

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

shoes

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

shopping

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

show

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

shop

GMO Registry, Inc.

https://www.gmoregistry.com/en/shop_policy

singles

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

site

Radix

http://radix.website/policies/

sk.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

soccer

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

social

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

software

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

solar

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

solutions

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

soy

Google Registry

https://iam.soy/

space

Radix

http://radix.website/policies/

storage

XYZ

https://go.storage/

store

Radix

http://radix.website/policies/

스트림

GRS Domains

studio

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

style

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

supplies

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

supply

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

support

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

surf

GoDaddy

surgery

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

systems

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tax

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

taxi

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

team

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tech

Radix

http://radix.website/policies/

technology

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tennis

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

theater

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

theatre

XYZ

http://nic.theatre/

tienda

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tips

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tires

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

today

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tools

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tours

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

town

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

toys

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

trade

GRS Domains

trading

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

training

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

travel

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

tv

Verisign

영국

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

university

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

미국

GoDaddy

https://www.about.us/policies

vacations

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

ventures

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

vet

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

viajes

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

video

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

villas

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

vin

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

vip

GoDaddy

vision

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

vodka

GoDaddy

voyage

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

watch

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

webcam

GRS Domains

website

Radix

http://radix.website/policies/

wedding

GoDaddy

wiki

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

win

GRS Domains

wine

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

work

GoDaddy

works

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

world

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

wtf

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

xyz

XYZ

https://gen.xyz/registrationterms

yoga

GoDaddy

zone

Identity Digital

https://donuts.domains/about/policies

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공공의 이익

회사

© 2026 Cloudflare, Inc.개인정보처리방침사용 약관보안 문제 보고상표