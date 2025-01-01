Cloudflare、AI大規模導入のための新しいZero Trustツールを発表

コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、組織が新しい生成AIアプリケーションを安全に採用、構築、デプロイできるように設計されたCloudflare One（ゼロトラストプラットフォーム）の強力な新機能を発表しました。これらの新機能により、Cloudflareは、組織全体で生成AIがどのように使用されているかを自動的に把握、分析し、コントロールを設定する能力をお客様に提供し、セキュリティやプライバシーの基準を犠牲にすることなく、チームの生産性とイノベーションを強化します。

社内の全てのチーム—財務やマーケティングからエンジニアリングや設計で、企業が生成AIを使って業務を迅速化し、日常業務を効率化し、強力な新アプリケーションを作成しています。しかし、こうした広範囲な採用は、セキュリティやプライバシーを念頭に置くことなく行われることが多々あります。例えば、従業員が誤って会社の機密情報をチャットボットに貼り付けたり、エンジニアがセキュリティチームの意見なしにAI駆動型のアプリを導入したりする可能性があります。そのようなリスクを防ぐには、企業がAIの利用を理解し、管理し、すべての従業員が効率的かつ安全に、そしてデフォルトでセキュリティが組み込まれたものにAIを使用できるようにする必要があります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「Cloudflareは、あらゆる企業がAIを安全に展開できるよう支援する最適な場所です。AIと推論開発製品のフルセットを揃え、グローバルネットワークの規模に支えられ、ゼロトラストプラットフォームのセキュリティを提供できるのは現在、唯一の企業です。世界で最も革新的な企業は、セキュリティを犠牲にすることなく、AIを活用して迅速に移動し、構築し、拡張することを望んでいます。当社は、その革新の強化を支援し、AIをすべてのビジネスに安全に導入する上で、独自の立場にあります」と述べています。

Cloudflareは、AIセキュリティ態勢管理（AI-SPM）をゼロトラストプラットフォームに導入します。それによって企業は、AIツールの広く普及がもたらすさまざまな潜在的脅威からの保護を行い、AIを安心して活用することによってより迅速に行動できるようになります。すべての機能が利用可能になった今、セキュリティチームができること：

従業員のAI使用状況の検出 ：Cloudflareの新しいシャドーAIレポートにより、セキュリティチームはトラフィックから即座にインサイトを得、組織におけるAIの利用状況をデータに基づいて明確に把握することができます。この詳細なビューにより、従業員がAIアプリを使用していることだけでなく、どのAIアプリ、どのユーザーがアクセスしているかを把握することができます。

：Cloudflareの新しいシャドーAIレポートにより、セキュリティチームはトラフィックから即座にインサイトを得、組織におけるAIの利用状況をデータに基づいて明確に把握することができます。この詳細なビューにより、従業員がAIアプリを使用していることだけでなく、どのAIアプリ、どのユーザーがアクセスしているかを把握することができます。 シャドーAIからの保護 ：Cloudflare Gatewayにより、CloudflareのネットワークのエッジでAIポリシーを自動的に適用し、勤務場所に関係なく、すべての従業員に対して一貫したセキュリティを確保することができます。セキュリティチームは、未承認のAIアプリケーションを完全にブロックし、AIアプリケーションにアップロードされるデータの種類を制限し、AIツールのレビューを完了することで、セキュリティとプライバシーの基準を引き続き満たすことができます。

：Cloudflare Gatewayにより、CloudflareのネットワークのエッジでAIポリシーを自動的に適用し、勤務場所に関係なく、すべての従業員に対して一貫したセキュリティを確保することができます。セキュリティチームは、未承認のAIアプリケーションを完全にブロックし、AIアプリケーションにアップロードされるデータの種類を制限し、AIツールのレビューを完了することで、セキュリティとプライバシーの基準を引き続き満たすことができます。 AIの利用を全く制限することなく機密データを保護 ：AI Prompt Protectionを使用することで、セキュリティチームは潜在的に危険またはリスクの高い従業員とAIモデルとのやり取りを特定し、そのプロンプトと対応にフラグを立てることができます。プロンプトレベルでインラインでポリシーを適用してリスクを早期に軽減し、信頼できないAIプロバイダーに入力されるソースコードなどの機密データの送信について従業員に警告したり、送信をブロックしたりすることができるようになりました。これにより、セキュリティチームは、従業員のAIツールの使用を完全に制限することなく、組織外に送信される可能性のある企業データを監視するために必要な制御を得ることができます。

：AI Prompt Protectionを使用することで、セキュリティチームは潜在的に危険またはリスクの高い従業員とAIモデルとのやり取りを特定し、そのプロンプトと対応にフラグを立てることができます。プロンプトレベルでインラインでポリシーを適用してリスクを早期に軽減し、信頼できないAIプロバイダーに入力されるソースコードなどの機密データの送信について従業員に警告したり、送信をブロックしたりすることができるようになりました。これにより、セキュリティチームは、従業員のAIツールの使用を完全に制限することなく、組織外に送信される可能性のある企業データを監視するために必要な制御を得ることができます。 事業外ツールとAIモデルのインタラクション可視化 ：Zero Trust MCPサーバーコントロールは、すべてのMCPツール呼び出し（AIモデルやアプリケーションからサーバーへの特定のタスクの実行のリクエスト）を1つのダッシュボードに統合します。この可視性のおかげで、最終的に、発信元に関係なく、すべてのMCPトラフィックがCloudflareを経由してルーティングされ、制御とアクセス管理が強化されます。これにより、セキュリティチームはインサイトを一元化し、ゲートウェイと個々のMCPサーバーレベルの両方でユーザーレベルのポリシーを設定できます。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

