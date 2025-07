Cloudflare、ポスト量子暗号のデフォルト無料化によりポスト量子暗号を一般化

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare, Inc.(クラウドフレア)は、お客様が将来の脅威からWebサイト、API、クラウドツール、リモートワークで勤務する従業員を守ることができるよう、すべてのお客様に対しデフォルト無料で、「ポスト量子暗号」を提供すると発表しました。今後、Cloudflareのすべてのお客様は、直ちに、無料で、サイバーセキュリティ基準の新時代へと、シームレスに移行できます。より反応が良く、耐障害性の高いインターネットを支持するため、Cloudflareは、2023年2023 Summit for Democracyにて、この新たな取り組みを発表するとともに、NIST基準をベースにした、ベンダーニュートラルなロードマップを公開します。これにより、企業のお客様がCloudflareのネットワーク外から来るあらゆるつながりも保護できるようにします。

現在のコンピューターに比べ、飛躍的に高速で複雑な処理を実行できる量子コンピューターは、数年以内にインターネット上の暗号化されたデータの多くを復号するのに十分なほど進歩すると見込まれています。バイデン政権は最近、これまでに盗まれた暗号化データを、将来的に復号する可能性のある量子コンピューターに備えるよう、諸官庁に命じるとともに、民間にも呼びかけました。現代のCISOおよびCIOたちは、これが現実化する前に、ポスト量子暗号に移行するための準備に着手する必要があることを認識しています。残念なことに、新興のベンダーはこの状況に便乗し、ビジネスだけでなく、非営利団体や市民社会団体が手頃な料金体系で利用する可能性を制限しかねない、必要以上に高額な料金を請求しようと考えています。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「量子コンピューターを使った未来の攻撃に備えるという名目で、CISOに法外な金額を請求しようとする企業があります。Cloudflareでは、プライバシーは人権であり、ポスト量子セキュリティは、ビジネスが取り立てられる搾取的な費用ではなく、インターネットの新しい基準線となるべきであると考えます。こうした理由から、Cloudflareでは企業と非営利団体、そしてユーザーの皆様が最も高度な暗号技術を利用できるようにし、そのための負担を強いることは一切ないと、お約束します」と述べています。

Cloudflareは2018年以来、ポスト量子暗号基準の策定チームに協力し、2022年には関心を持つお客様に、ポスト量子暗号のベータ版提供を提供開始しました。Cloudflareは接続にNIST認証のポスト量子暗号を既にサポートするインターネット上のWebサイトのうち99%以上が、Cloudflareのサービスを利用し、2019年以降、10億件以上のHTTPリクエストがポスト量子暗号により保護されてきたと考えています。

Cloudflareのポスト量子暗号の詳細については、下のリソースをご覧ください。

