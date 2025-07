Cloudflare démocratise la cryptographie post-quantique en la proposant gratuitement et par défaut

San Francisco, CA, March 16, 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le spécialiste des solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité contribuant à bâtir un Internet meilleur, annonce la mise à disposition gratuite et par défaut de la cryptographie post-quantique à tous ses clients afin de les aider à sécuriser leurs sites web, leurs API, leurs outils cloud et leurs collaborateurs en télétravail contre les menaces à venir. Tous les clients de Cloudflare seront désormais en mesure de migrer en toute fluidité vers la nouvelle ère de normes de cybersécurité, instantanément et sans surcoût. Un engagement que prend Cloudflare à l'occasion du Summit for Democracy 2023 (le Sommet pour la démocratie), en faveur d'un Internet plus réactif et résilient. L'entreprise publiera des roadmaps agnostiques vis-à-vis des fournisseurs et basées sur les normes du NIST afin d'aider les entreprises à sécuriser les éventuelles connexions non protégées par Cloudflare.

Les ordinateurs quantiques, qui exécutent des calculs complexes à une vitesse exponentiellement plus rapide que les machines d'aujourd'hui, devraient devenir suffisamment avancés dans les années à venir pour déchiffrer une grande partie des données chiffrées sur Internet. L'administration Biden a récemment demandé aux agences gouvernementales (et encourage vivement le secteur privé à le faire) de se préparer pour l'avènement d'ordinateurs quantiques capables de percer le chiffrement des données dérobées à notre époque. Les RSSI et les DSI d'aujourd'hui savent qu'ils doivent se préparer dès maintenant à migrer vers la cryptographie post-quantique avant l'arrivée de ces machines. Malheureusement, les fournisseurs émergents cherchent à capitaliser sur ce constat afin de facturer des frais inutilement élevés, qui limitent l'accès et le caractère abordable de ces technologies pour les entreprises, mais aussi pour les organismes à but non lucratif et les organisations de la société civile.

*« Certaines entreprises cherchent à facturer des montants exorbitants aux RSSI afin de les préparer contre les attaques à venir de la part des ordinateurs quantiques. Chez Cloudflare, nous pensons que la confidentialité devrait être un véritable droit humain et que la sécurité post-quantique devrait être la nouvelle base de référence pour Internet, pas un poste de dépense relevant de l'exploitation pour les entreprises. C'est pourquoi nous promettons aujourd'hui d'aider les entreprises, les organisations à but non lucratif et les utilisateurs à s'équiper des outils cryptographiques les plus avancés disponibles et de ne jamais les facturer » *

Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare.

Cloudflare contribue à diriger le développement de normes cryptographiques post-quantiques depuis 2018 et a mis le chiffrement post-quantique à disposition des clients intéressés (en version bêta) en 2022. Le spécialiste de la sécurité considère que plus de 99 % des sites web sur Internet prenant déjà en charge la cryptographie post-quantique approuvée par le NIST tournent sous Cloudflare et que plus d'un milliard de requêtes HTTP ont été protégées par ses soins à l'aide de cette technologie depuis 2019.

Pour en savoir plus sur la cryptographie post-quantique de Cloudflare, n'hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous :

