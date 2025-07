Post-Quanten-Kryptografie bei Cloudflare ab sofort allgemein standardmäßig und kostenlos verfügbar

San Francisco (Kalifornien), 16. März 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, gibt heute die standardmäßige und kostenlose Bereitstellung von Post-Quanten-Kryptografie für alle Kunden zum Schutz ihrer Websites, APIs, Cloud-Werkzeuge und Remote-Mitarbeitenden vor künftigen Bedrohungen bekannt. Dadurch wird nun allen Cloudflare-Kunden ein reibungsloser Eintritt in die nächste Ära von Cybersicherheitsstandards ermöglicht – umgehend und kostenlos.

Auf dem 2023 Summit for Democracy verpflichtet sich Cloudflare zur Förderung eines besser zugänglichen und robusteren Internets. Außerdem werden wir anbieterneutrale Ablaufpläne auf Grundlage von NIST-Standards veröffentlichen, um Unternehmen bei der Absicherung aller nicht von Cloudflare geschützten Verbindungen zur Seite zu stehen.

Quantencomputer lösen komplexe Rechenaufgaben um ein Vielfaches schneller als heutige Rechner und werden in den nächsten Jahren voraussichtlich eine so hochentwickelte Stufe erreichen, dass sie die meisten verschlüsselten Daten im Internet dechiffrieren können. Vor Kurzem hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden Behörden angewiesen und die Privatwirtschaft ermutigt, sich auf Quantencomputer vorzubereiten, die zu einem späteren Zeitpunkt die Verschlüsselung von heute gestohlenen Daten knacken könnten. CISOs und CIOs sind sich darüber im Klaren, dass sie jetzt die Weichen für eine Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie stellen müssen, bevor der Ernstfall eintritt. Allerdings gibt es am Markt neue Anbieter, die mit unnötig hohen Gebühren aus dieser Entwicklung Profit schlagen wollen. Das bedeutet, dass sich manche Unternehmen, aber auch gemeinnützige und zivilgesellschaftliche Organisationen, diese Technologie schlichtweg nicht leisten können.

„Manche Firmen wollen CISOs für die Vorbereitung auf künftige Angriffe durch Quantencomputer völlig überzogene Summen in Rechnung stellen. Bei Cloudflare finden wir, Datenschutz sollte ein Menschenrecht sein. Außerdem sind wir der Auffassung, dass Post-Quanten-Sicherheit die neue Referenz für das Internet sein sollte – und keine Gelegenheit, Unternehmen zu schröpfen. Deshalb sagen wir zu, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Nutzende mit der fortschrittlichsten verfügbaren Kryptografie auszustatten und dafür niemals etwas zu berechnen“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare.

Cloudflare beteiligt sich seit 2018 an der Entwicklung von Standards für die Post-Quanten-Kryptografie und stellt die Technologie seit 2022 interessierten Kunden als Betaversion zur Verfügung. Nach unserer Einschätzung laufen mehr als 99 Prozent der Websites, die für ihre Verbindungen bereits die von NIST gebilligte Post-Quanten-Kryptografie unterstützen, auf Cloudflare. Seit 2019 wurden über 1 Milliarde HTTP-Anfragen mit Post-Quanten-Kryptografie durch Cloudflare geschützt.

Mehr über unsere Post-Quanten-Kryptografie erfahren Sie hier:

