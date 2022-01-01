Cloudflare、Zero Trustプラットフォームを拡張し、ネットワークスケールを備えた唯一のクラウドネイティブプロバイダーへ

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare（クラウドフレア）は本日、Zero Trust SASEプラットフォームであるCloudflare Oneの複数の新機能を発表しました。この発表の中で、Cloudflareはグローバルネットワークスケールで唯一のクラウドネイティブのZero Trustソリューションとなることを表明しています。Cloudflare Oneの新機能には、高度なメールセキュリティ保護、データ損失防止ツール、Cloud Access Security Broker（CASB）、プライベートネットワークの検出などがあります。これにより、どのような組織でも包括的かつ深く統合されたZero TrustセキュリティおよびネットワーキングソリューションのためにCloudflare Oneを利用して、デバイス、アプリケーション、ネットワーク全体のパフォーマンスを保護・高速化し、従業員の安全性と生産性を維持できるようになります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「お客様との対話の中で、ゼロトラストセキュリティを始めようと思うもののどこから手をつければよいのかわからなくて困るという声がよく聞かれます。さらに困ったことに、ゼロトラストといってもその定義はベンダーごとに異なるため、セキュリティに対する重要なアプローチが誤解され、所かまわず使われているのが現状です。ゼロトラストとは、メールからデータセンターまで、ネットワーク全体にわたり、ユーザーとエンドポイントの接続を高速化するもので、やり取りの速度やパフォーマンスを低下させるものではありません。そして、Cloudflareは、お客様がどのベンダーをご利用になっているかにかかわらず、今日、今週、今月中に、より安全性を高めるためにできることを、すべてのお客様に段階を追ってご案内していきたいと考えています」と述べています。

今日、働く人々は移動の多い環境に身を置き、重要なアプリケーションはクラウドに移行しています。つまり、労働者もアプリケーションもかつてのように安全な「壁」に守られたオフィス内にはいないのです。このように働く場所と方法が根本的に変化したことで、企業はVPNやハードウェアボックスなどの従来のツールを見直し、セキュリティに対する従来の「城と堀」アプローチを捨て、ゼロトラストを目指すようになりました。Cloudflare Oneは、世界最大級のネットワークに、ネイティブに組み込まれたサービスとしてのネットワークセキュリティを統合し、高速で信頼性の高いグローバル接続、クラウドベースのセキュリティ、共通のダッシュボードとAPIによる優れた可視性と制御を提供します。企業はCloudflareのZero Trustプラットフォームにより、複雑な統合コストをかけたり、多くのレガシーシステムのように従業員の生産性を阻害したりすることなく、アプリケーションと従業員を現代の脅威から容易に保護できます。

Cloudflare Oneは、100か国以上、270都市以上に広がるCloudflareのグローバルネットワークにネイティブに構築された、包括的なZero Trust SASEソリューションを提供します。この深く統合されたアプローチにより、わずか数クリックでのシンプルな導入、ユーザーのいる場所を問わない超高速パフォーマンスの実現、エンドポイント、ネットワーク、メールにいたる堅牢なセキュリティの保証などが可能になります。企業ではこれを踏まえ、次のことを実現できます。

フィッシング攻撃からユーザーを自動的に保護 ：メールはインターネット上で最大のサイバー攻撃ベクトルの1つです。こうした背景から、真のゼロトラストネットワークにおいて、統合型メールセキュリティ対策は不可欠です。最近、Cloudflareの傘下に入った、Area 1 Securityの業界トップクラスを誇るフィッシング対策とCloudflareの提供する最先端のBrowser Isolationを組み合わせることで、悪意のあるリンクはリモートのブラウザセッションで自動的に隔離します。

：メールはインターネット上で最大のサイバー攻撃ベクトルの1つです。こうした背景から、真のゼロトラストネットワークにおいて、統合型メールセキュリティ対策は不可欠です。最近、Cloudflareの傘下に入った、Area 1 Securityの業界トップクラスを誇るフィッシング対策とCloudflareの提供する最先端のBrowser Isolationを組み合わせることで、悪意のあるリンクはリモートのブラウザセッションで自動的に隔離します。 ユーザーの作業速度を上げ、サービスのレスポンスを促進する一方、ゼロトラストのコントロールで全接続を保護 ：ユーザーが内部リソースに接続しているか、インターネットに接続しているか、単にメールを開いているかにかかわらず、Cloudflareのグローバルネットワークでは、パフォーマンスに影響することなく、すべてにZero Trustフィルタリングを適用できます。

：ユーザーが内部リソースに接続しているか、インターネットに接続しているか、単にメールを開いているかにかかわらず、Cloudflareのグローバルネットワークでは、パフォーマンスに影響することなく、すべてにZero Trustフィルタリングを適用できます。 あらゆる場所でデータを包括的にコントロール ：CloudflareのZero Trustプラットフォームは、単なるインラインスキャンを超えて、データ損失防止ツールを組み込んだリアルタイムのコントロールを提供し、機密情報やAPI駆動のCASBによる保存データに対するスキャンを実現します。

：CloudflareのZero Trustプラットフォームは、単なるインラインスキャンを超えて、データ損失防止ツールを組み込んだリアルタイムのコントロールを提供し、機密情報やAPI駆動のCASBによる保存データに対するスキャンを実現します。 ハードウェアボックスに依存することなく、データ、デバイス、オフィス、クラウドネットワークなどを接続、保護：Cloudflare Magic WANの一般提供が開始され、企業は従来のMPLSアーキテクチャと比較してわずかなコストでネットワークを高速化し、セキュリティを強化できます。

Cloudflare Oneは2020年に発表されました。その後、お客様の数は前年比100%増、1日の平均トラフィック量は6倍増となり、世界中の企業のセキュリティ確保に貢献してきました。世界的に有名なブランドがゼロトラストの導入において、Cloudflareを信頼しています。ファイナンシャルサービス企業のBlockFi社、ファイナンシャルアプリケーションプロバイダーのCurve社、オンラインでビジネスを結ぶケータリングプラットフォームのezCater社、日本航空、受賞歴もあるデジタル資産管理会社のMoneybox社、輸送およびロジスティクスのリーダー企業であるWerner Enterprises社、総合的デジタルエージェンシーのPanagora社など、世界の名だたる企業が、Zero Trustの導入にCloudflareを選んでいます。

