Cloudflare étend sa plateforme Zero Trust afin de devenir le seul fournisseur cloud natif à l'échelle du réseau

Paris, le 20 juin 2022 : Cloudflare, Inc., l'éditeur de solutions dédiées à l'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité pour un Internet meilleur, annonce de nouvelles capacités pour Cloudflare One, sa plateforme Zero Trust SASE. Cette dernière devient ainsi la seule solution Zero Trust cloud native à s’étendre sur un réseau mondial. Les nouvelles fonctionnalités proposées pour Cloudflare One comprennent une protection sophistiquée en matière de sécurité des e-mails, des outils de prévention des pertes de données, un agent de sécurité des accès au cloud (CASB) et la détection des réseaux privés. Chaque entreprise peut désormais utiliser Cloudflare One afin de bénéficier d'une solution de mise en réseau et de sécurité Zero Trust complète et totalement intégrée. Celle-ci est conçue pour protéger et accélérer les performances des équipements, des applications et des réseaux dans leur ensemble, de manière à préserver la sécurité et la productivité des collaborateurs.

« Lorsque je suis en rendez-vous avec des clients, ils me confient souvent que l'un des aspects les plus intimidants de la sécurité Zero Trust réside simplement dans le fait de ne pas savoir par où commencer. Pire encore, comme chaque fournisseur a une définition différente du Zero Trust, cette approche essentielle de la sécurité se transforme peu à peu en terme tendance, mal compris et galvaudé », déclare Matthew Price, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Nous pensons que le Zero Trust doit s'étendre à l'ensemble du réseau, des e-mails, jusqu’aux datacenters, mais aussi qu'il doit accélérer les connexions des utilisateurs et des terminaux, et non ralentir la communication. Nous souhaitons donc offrir à chaque client un guide pratique des possibilités qui s'offrent à lui pour renforcer sa sécurité que ce soit aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci, et ce indépendamment du fournisseur qu'il utilise. »

Les collaborateurs sont aujourd'hui très mobiles et les applications critiques ont migré vers le cloud. Elles ne résident plus uniquement au sein d'un bureau physique protégé par un périmètre sécurisé. Cette transformation fondamentale de la manière dont les collaborateurs travaillent, tant en termes de lieu que de méthode, a poussé les entreprises à repenser leurs anciens outils, comme le VPN et les équipements physiques. De même, elles se révèlent de plus en plus nombreuses à abandonner l'approche traditionnelle de la sécurité du « château entouré de douves » au profit du Zero Trust. Cloudflare One unifie la sécurité réseau as a Service nativement intégrée à l'un des plus importants et des plus vastes réseaux de la planète, afin d'assurer une connectivité mondiale, rapide et fiable. Cette approche de la sécurité basée sur le cloud vous permettra ainsi de profiter d'une meilleure visibilité et d'un plus grand contrôle par le biais d'un tableau de bord commun et d'API partagées. Grâce à la plateforme Zero Trust de Cloudflare, les entreprises peuvent sécuriser en toute simplicité leurs applications et leurs collaborateurs contre l'arsenal des menaces actuelles et à venir, sans devoir subir les coûts d'une intégration complexe ni perturber la productivité de ces collaborateurs, à la différence de la plupart des systèmes traditionnels.

En tant que service complet, Zero Trust et SASE, la solution Cloudflare One est développée nativement au sein du réseau mondial de Cloudflare, couvrant plus de 270 villes réparties dans plus de 100 pays. Cette approche profondément intégrée assure un déploiement simple à la portée de quelques clics, des performances ultra rapides indépendamment de la localisation géographique des utilisateurs, ainsi qu'une sécurité robuste qu’elle fournit à l'ensemble des terminaux, des réseaux et des plateformes de courrier électronique. Les entreprises utilisatrices de la solution Cloudflare One peuvent ainsi :

Protéger automatiquement les utilisateurs contre les attaques par phishing : les e-mails constituent l'un des vecteurs d'attaque les plus répandus sur Internet. La nécessité de mesures intégrées en matière de sécurité du courrier électronique s'impose donc comme une évidence stratégique pour n'importe quel réseau qui se veut véritablement Zero Trust. L'association de l'exceptionnelle protection contre le phishing issue de la récente acquisition d'Area 1 Security par Cloudflare et du service ultra-performant d'isolation de navigateur de Cloudflare permet de mettre automatiquement en quarantaine les liens malveillants au sein d'une session de navigateur à distance.

Sécuriser chaque connexion à l'aide de mesures de contrôle Zero Trust, tout en accélérant les utilisateurs et les services : peu importe que les utilisateurs se connectent à des ressources internes, à Internet ou qu'ils consultent simplement leurs e-mails, le réseau mondial de Cloudflare permet d'appliquer un filtrage Zero Trust à chaque élément, sans ralentir l'ensemble.

Disposer de mesures complètes de contrôle des données, quel que soit l'emplacement : au-delà de la simple analyse interne, la plateforme Zero Trust de Cloudflare propose des mesures de contrôle en temps réel, accompagnées d'outils intégrés de prévention des pertes de données, afin de rechercher les informations sensibles ou de détecter les données au repos à l'aide d'un CASB orienté API.

Connecter et sécuriser les données, les appareils, les bureaux, les réseaux cloud et bien d'autres éléments, sans recourir à des équipements physiques : désormais disponible au grand public, la solution Cloudflare Magic WAN permet aux entreprises d'accélérer leur réseau et d'ajouter des mesures de sécurité pour une fraction du coût par rapport à l'architecture MPLS traditionnelle.

Annoncée en 2020, la solution Cloudflare One a permis de sécuriser un nombre important d'entreprises à travers le monde. Cloudflare a vu sa base de clients doubler par rapport à l'exercice précédent et a constaté une multiplication par six du trafic quotidien moyen sur la même période. Diverses marques mondiales font confiance à Cloudflare pour leur parcours Zero Trust, notamment BlockFi, la société de services financiers, Curve, l'entreprise derrière l'application financière, la plateforme de restauration d'entreprise en ligne ezCater, la compagnie aérienne internationale Japan Airlines, le gestionnaire de patrimoine numérique primé Moneybox, le chef de file en matière de transport et de logistique, Werner Enterprises et l'agence numérique pluridisciplinaire, Panagora.

