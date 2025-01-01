言語
当社とのネットワーク相互接続パートナーシップにより、お客様はお好みの場所やベンダーへの安全かつ高性能なリンクを介して、自社ネットワークをCloudflareへ拡張することができます。
パートナーシップ締結にご関心をお持ちの方は、ご連絡ください。
インターコネクトパートナーを介して、5大陸のあらゆるメトロエリアにあるCloudflareにネットワークを拡張しましょう。Cloudflareに接続できる場所の詳細なリストについては、以下の表を参照してください。
