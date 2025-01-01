サインアップ

ネットワークインターコネクトパートナープログラム

プライベートで安全かつ高性能な相互接続によって、極めて機密性の高いデータもネットワークエッジで保護します。

当社とのネットワーク相互接続パートナーシップにより、お客様はお好みの場所やベンダーへの安全かつ高性能なリンクを介して、自社ネットワークをCloudflareへ拡張することができます。

パートナーシップ締結にご関心をお持ちの方は、ご連絡ください。

このプログラムへの参加に関心をお持ちですか？

インターコネクトパートナーになる

グローバル展開

インターコネクトパートナーを介して、5大陸のあらゆるメトロエリアにあるCloudflareにネットワークを拡張しましょう。Cloudflareに接続できる場所の詳細なリストについては、以下の表を参照してください。

