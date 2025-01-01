Le nostre partnership di interconnessione di rete consentono ai clienti di estendere la propria rete a Cloudflare tramite collegamenti sicuri e ad alte prestazioni con la posizione e il fornitore di loro scelta.
Se sei interessato a diventare un partner, contattaci.
Estendi la tua rete con Cloudflare in una qualsiasi delle aree metropolitane in tutto il mondo insieme ai nostri partner Interconnect. Per l'elenco completo di località in cui puoi connetterti a Cloudflare, fai riferimento alle tabelle di seguito.