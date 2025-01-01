Nos partenariats d'interconnexion permettent aux clients d'étendre leur réseau à Cloudflare par l'intermédiaire de liaisons sécurisées à hautes performances, déployées sur la position géographique et auprès du fournisseur de leur choix.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir partenaire.
Étendez votre réseau à Cloudflare dans n'importe quelle zone métropolitaine des cinq continents grâce à nos partenaires Interconnect. Pour la liste complète des emplacements géographiques depuis lesquels vous pouvez vous connecter à Cloudflare, veuillez consulter les tableaux ci-dessous.