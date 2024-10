Semplifica il tuo percorso verso Zero Trust

Dalla modernizzazione della tua soluzione VPN legacy alla protezione della tua forza lavoro remota in espansione dagli attacchi di phishing, la decisione di adottare la sicurezza Zero Trust è semplice. Tuttavia, l'implementazione di questo modello di sicurezza può essere un percorso complesso.

La complessità può essere attribuita all'adesione a severi requisiti di conformità, all'integrazione di software di terze parti legacy o al coordinamento tra più unità e regioni. I clienti hanno bisogno di una valutazione approfondita della loro attuale posizione di sicurezza per semplificare il percorso Zero Trust. La rete di partner di servizio di Cloudflare è formata per valutare il tuo attuale stato di sicurezza, identificare i rischi tecnologici e aziendali e consigliare l'approccio più efficiente ed efficace per adottare Zero Trust.