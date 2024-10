Simplifiez votre parcours Zero Trust

De la modernisation de votre solution VPN traditionnelle à la protection de vos effectifs distants en pleine expansion, en passant par la lutte contre le phishing, la décision d'adopter la sécurité Zero Trust s'avère des plus simples. Toutefois, la mise en œuvre de ce modèle de sécurité peut constituer un voyage plutôt complexe.

Ces complexités peuvent résulter du fait d'adhérer à de strictes exigences de conformité, de l'intégration d'un logiciel tiers d'ancienne génération ou de la coordination entre plusieurs unités et régions. Afin de simplifier leur parcours Zero Trust, les clients ont besoin d'une évaluation en profondeur de leur stratégie de sécurité actuelle. Les partenaires de services du réseau Cloudflare sont formés à l'évaluation de cette dernière, mais aussi à l'identification des technologies et des risques liés à l'activité. Ils s'avèrent également à même de recommander l'approche la plus efficace en matière d'adoption du Zero Trust.