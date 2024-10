Cloudflare con Microsoft Azure

Distribuisci Cloudflare con Microsoft Azure e ottieni prestazioni, sicurezza e affidabilità migliori per le tue proprietà Web ospitate in Azure, riducendo drasticamente i costi in uscita. Cloudflare funziona perfettamente con Microsoft Azure per migliorare l'esperienza dell'app utilizzando l'applicazione Azure per Cloudflare Argo Tunnel, l'integrazione di Azure Active Directory B2C con Cloudflare WAF, SSL per Azure Static Web Hosting e l'integrazione di 1.1.1.1 con Azure.

