Cloudflare com o Microsoft Azure

Implante a Cloudflare com o Microsoft Azure para obter um melhor desempenho, segurança e confiabilidade para os seus ativos da internet hospedados no Azure e, ao mesmo tempo, reduza radicalmente seus custos de saída. A Cloudflare funciona de forma integrada com o Microsoft Azure para aprimorar sua experiência com aplicativos usando o aplicativo Azure para o Argo Tunnel da Cloudflare, a integração entre o B2C do Active Directory do Azure e o WAF da Cloudflare, o SSL para a Hospedagem de Sites Estáticos do Azure e a integração entre o 1.1.1.1 e o Azure.

