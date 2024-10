Cloudflare et Microsoft Azure

Déployez Cloudflare avec Microsoft Azure afin de profiter de meilleures performances, d'une meilleure sécurité et d'une plus grande fiabilité pour vos propriétés web hébergées sur Azure, tout en réduisant considérablement vos frais de trafic sortant. Cloudflare s'intègre en toute fluidité à Microsoft Azure afin d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à l'application Azure pour Cloudflare Argo Tunnel, à l'intégration du service Azure Active Directory B2C au pare-feu WAF de Cloudflare, au protocole SSL pour l'hébergement Azure Static Web (hébergement de site web statique) et à l'intégration du résolveur 1.1.1.1 à Azure.

Contacter un expert au sujet de Cloudflare + Microsoft Azure ›