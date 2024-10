Cloudflare et IBM Cloud

Cloudflare peut agir en tant que plan de contrôle unifié afin de vous permettre de profiter de performances améliorées, de politiques de sécurité cohérentes et de fonctions d'équilibrage de charge sur votre déploiement IBM Cloud. Déployez Cloudflare en amont de vos propriétés web et de vos applications hébergées sur IBM Cloud. Cloudflare s'associe également à IBM afin de proposer des services d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité à la périphérie aux clients IBM.