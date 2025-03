Signaler un abus

Le moyen le plus efficace et le plus rapide de signaler un abus consiste à passer par notre page réservée à cet effet.

N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Le système de signalement des abus en ligne sert de dispositif d'avertissement et d'action pour ses services hébergés, conformément à l'article 16.

Veuillez noter que la plupart des signalements d'abus que nous recevons concernent des sites web ayant recours à nos services de sécurité intermédiaire et de réseau de diffusion de contenu (CDN), et que Cloudflare ne peut supprimer de contenu sur des sites web que nous n'hébergeons pas. Cloudflare transfère ces signalements au fournisseur d'hébergement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre approche en matière d'abus.