Depuis 2007, Awaq ONGD se donne pour mission de promouvoir une relation plus durable et plus harmonieuse entre l'homme et l'environnement. L'organisation cherche à identifier et mettre en œuvre des modèles économiques alternatifs et respectueux de l'environnement, en se concentrant principalement sur la Colombie.

Ce travail repose sur des données – un flux ininterrompu de données. Pour élaborer des stratégies de lutte contre le changement climatique, lancer des programmes et mesurer les performances, Awaq ONGD doit être en mesure d'analyser les données de ses stations biologiques et de faciliter la collaboration entre les experts. Dans ces stations biologiques, les scientifiques collectent des données et travaillent sur des projets concernant la reforestation, la conservation des espèces, la surveillance de la biodiversité et la sensibilisation à l'environnement.

Promouvoir l'impact des données sur la biodiversité

Toutefois, offrir un accès fiable et sécurisé à ces données a été un véritable défi. Avant qu'Awaq ONGD ne rejoigne le projet Galileo, son site web était la cible d'attaques DDoS et de bots malveillants et, à plusieurs reprises, le site web de l'organisation est devenu inaccessible aux internautes. Selon Nicolás Morgado, directeur de la cybersécurité, une faille de sécurité a entraîné de nouvelles perturbations des opérations lorsqu'un acteur malveillant a accédé au réseau d'Awaq ONGD ; les conséquences ont nécessité, à titre de précaution supplémentaire, le déploiement de services de sécurité.

La technologie joue un rôle clé dans plusieurs projets récents de l'organisation :

Développement des stations biologiques : le groupe s'implante actuellement dans de nouvelles régions, et a notamment établi une station dans la région de Caldas, en Colombie.

: le groupe s'implante actuellement dans de nouvelles régions, et a notamment établi une station dans la région de Caldas, en Colombie. Mise en œuvre du corridor de biotourisme de Puerta de Tarcará : le projet phare d'Awaq ONGD vise à relier plusieurs municipalités de Caldas par un corridor dédié à la conservation de la nature, qui permettra de promouvoir le tourisme écologique et de responsabiliser les communautés locales, tout en contribuant à la lutte contre la surexploitation des sols, la déforestation et le changement climatique.

: le projet phare d'Awaq ONGD vise à relier plusieurs municipalités de Caldas par un corridor dédié à la conservation de la nature, qui permettra de promouvoir le tourisme écologique et de responsabiliser les communautés locales, tout en contribuant à la lutte contre la surexploitation des sols, la déforestation et le changement climatique. Lancement de BioMonitors : cette application mobile permet aux observateurs présents sur le terrain de collecter plus facilement des données concernant la biodiversité, qui sont ensuite prises en compte dans les décisions de conservation.

: cette application mobile permet aux observateurs présents sur le terrain de collecter plus facilement des données concernant la biodiversité, qui sont ensuite prises en compte dans les décisions de conservation. Établissement du Centro de Tecnología Ambiental (CTA) : cette plateforme assure la gestion de l'ingestion, du traitement et de la visualisation des données collectées par les observateurs sur le terrain.

« Notre présence sur le web joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de la mission d'Awaq ONGD et contribue à assurer la fluidité des opérations, » souligne Nicolás Morgado. « Notre site web constitue une plateforme centrale pour la communication de nos initiatives, l'engagement des parties prenantes et le partage des ressources concernant le développement durable et la conservation de la biodiversité. »

L'organisation mise sur sa présence en ligne pour sensibiliser le public aux problématiques environnementales, mobiliser ses soutiens autour de ses actions et communiquer avec les partenaires potentiels, les donateurs et les membres de la communauté.

Répondre aux principales problématiques de sécurité

Les priorités de l'équipe de Nicolás Morgado sont centrées sur la protection des données sensibles, la préservation de l'intégrité des systèmes et plateformes de l'organisation, ainsi que la défense contre les menaces continuellement changeantes. Après avoir rejoint le projet Galileo, Awaq ONGD a rapidement commencé à utiliser les outils d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité du programme.

« Le pare-feu d'applications web (WAF), le service de protection contre les attaques DDoS, les outils de gestion des bots et les informations en temps réel sur les menaces de Cloudflare nous ont permis de détecter et d'atténuer plus efficacement les activités malveillantes », explique Nicolás Morgado. « Par conséquent, nous avons subi moins de cyberattaques, amélioré les performances et la fiabilité de notre site web et renforcé notre stratégie de sécurité globale. »

Il note également que les analyses de données incluses dans le tableau de bord ont offert la visibilité nécessaire à la prise de décisions affectant la sécurité et les performances.

Nicolás Morgado et son équipe apprécient le fait que le projet Galileo leur offre un accès gratuit à ces outils. « Cela nous permet non seulement de réduire les dépenses consacrées à la cybersécurité, mais également de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour allouer ces ressources à notre mission principale, à savoir la lutte contre le changement climatique, » explique Nicolás Morgado.

Perspectives d’amélioration

Une grande partie de la stratégie de sécurité d'Awaq ONGD est fondée sur l'instauration de relations de confiance avec les parties prenantes, les partenaires et les communautés. Nicolás Morgado et son équipe prennent des dispositions pour s'assurer que les communautés, les partenaires et les parties prenantes disposent d'un accès fiable à des données exactes. Le réseau mondial de Cloudflare, le réseau CDN et le service d'équilibrage de charge ont permis d'améliorer les temps de chargement du site et de proposer une meilleure expérience aux utilisateurs.

Nicolás Morgado conclut : « Les services que propose le projet Galileo font partie intégrante du fonctionnement de notre organisation, et sont une composante absolument indispensable de celui-ci. Leur rôle s'étend bien au-delà de l'amélioration des performances, de la sécurité, de l'évolutivité et de la fiabilité du site web : ils constituent l'épine dorsale qui nous permet d'exister et de prospérer dans le monde numérique.