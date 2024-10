VoteAmerica fue diseñado por un pequeño equipo de expertos en elecciones y tecnología antes de las elecciones de Estados Unidos de 2020 con un objetivo simple pero ambicioso: preservar una democracia sana mediante una participación electoral récord.

Simplificación de la participación política

Según Debra Cleaver, directora general de la organización 501(c)(3): “Es más difícil votar en Estados Unidos que en cualquier otro país con líderes electos democráticamente, y eso es deliberado”. Esto, según Cleaver, hace que millones de estadounidenses no emitan su voto.

Cleaver señala que una encuesta realizada en octubre de 2016 por American Council of Trustees and Alumni reveló que el 37 % de los estadounidenses encuestados no sabían cuándo era el día de las elecciones y el 41 % de los estadounidense no votó. Sin embargo, hay un aspecto positivo: si los ciudadanos no votan porque no saben cuándo o cómo hacerlo, VoteAmerica puede, siguiendo el razonamiento, aumentar la participación si reduce la brecha informativa.

Por ese motivo, VoteAmerica crea herramientas y recursos disponibles públicamente para empoderar a los estadounidenses a que participen en las elecciones. El grupo también administra un registro de votantes a gran escala y campañas de contacto con los votantes, con mensajes informativos a través de varios canales.

Cómo educar a los votantes — en línea y fuera de línea

A Cleaver le gusta decir que VoteAmerica está “orientada por objetivos y que aplica varias tácticas” es decir que la organización ha utilizado diversas tácticas para llegar a los votantes desde su fundación en diciembre de 2019. En 2020, VoteAmerica llegó a más de 25 millones de votantes en sus programas de contacto de votantes. Esto incluyó el envío de más de 100 millones de mensajes SMS (texto) de emparejamiento que contenían información no partidaria: cuándo y dónde el destinatario podía votar y los documentos que debía llevar al lugar de la votación para poder ejercer su derecho de voto.

VoteAmerica también ha trabajado para movilizar a los estudiantes universitarios a través de los medios de comunicación del campus, por ejemplo mediante anuncios en los boletines informativos para estudiantes y en carteles por todo el campus— lo que les permitió llegar a 3 millones de estudiantes en 2020 y a 1,3 millones de estudiantes en 2022. La organización ha comprado carteles y anuncios publicitarios para medios de transporte público y estaciones, llegando a áreas con una participación electoral históricamente baja— lo que generó aproximadamente 119 millones de visualizaciones en Wisconsin y 23 millones en Ohio en 2022.

Si bien sus canales de divulgación han evolucionado con el tiempo, la tecnología sigue siendo un enfoque constante en VoteAmerica. “Creamos sistemas de software fáciles de usar para que las personas puedan explorar los procesos de votación innecesariamente complicados, y repartimos este software a cualquier organización que esté alineada con nuestra misión y quiera aumentar la participación”, comenta Emily Behlmann, ingeniera sénior de software de VoteAmerica.

Las herramientas de VoteAmerica ayudan a los votantes con todas las acciones que se requieren para votar, desde registrarse y solicitar un voto en ausencia hasta encontrar un lugar para emitir el voto. La organización recientemente agregó una herramienta para ayudar a los futuros votantes — estadounidenses menores de 18 años — a registrarse previamente para votar apenas su estado se los permita. Desde su fundación, las herramientas de VoteAmerica se han utilizado más de 5 millones de veces, y la organización estableció un objetivo para 2024 de 5 millones de usos adicionales.

Cómo prepararse para los aumentos de tráfico y los agentes maliciosos

El equipo de tecnología de VoteAmerica sabía desde el principio que este tipo de escalabilidad requeriría soporte. Al comprender la necesidad de proteger la información de registro de los votantes y de permanecer en línea durante el aumento del tráfico, y al tener la experiencia de haber trabajado con Cloudflare en el pasado, el exdirector del área de tecnología Nick Catalano solicitó ayuda al Proyecto Galileo en 2020.

VoteAmerica enfrentó dos desafíos clave antes de conectarse con el Proyecto Galileo. Por Catalano:

“Necesitábamos una CDN de algún tipo para almacenar en caché nuestros recursos y acelerar nuestras API. Por naturaleza, las herramientas para elecciones tienen un tráfico "con picos", algunos días hay mucho más tráfico que otros. Estuvimos perdiendo muchos datos a través de nuestras herramientas y API públicas, y necesitábamos una manera de administrar la carga”.

“Todo lo que hacíamos debía estar protegido de los ciberataques y de los agentes maliciosos. Nuestros sistemas almacenan cantidades importantes de información de identificación personal (PII), y la seguridad es nuestra principal prioridad. Estábamos especialmente preocupados por los ataques DDoS y los intentos por poner en riesgo los datos personales de los votantes”.

Catalano pensó que el Proyecto Galileo podría brindar a VoteAmerica la mejor combinación de protección y rendimiento para abordar estos problemas. En ese momento dijo: “Necesitamos una solución que nos permita distribuir la información de las elecciones en una escala que crece de maneras impredecibles. Cloudflare nos permitiría manejar varios niveles de tráfico, y evitar el tiempo de inactividad y costos adicionales”.

Al unirse al Proyecto Galileo, VoteAmerica implementó la CDN y WAF de Cloudflare, reglas de almacenamiento en caché personalizadas, Rate Limiting y Cloudflare Workers. Principales resultados:

Más de 2,9 millones de votantes confiaron en el registro de votación de VoteAmerica, el voto en ausencia, la búsqueda del lugar para votar y las herramientas de verificación de registro de votantes cubiertos por la CDN de Cloudflare en 2020 sin tiempo de inactividad.

El acceso al punto final de la información sobre votación de VoteAmerica se redujo de 1.5 segundos a solo 20 milisegundos una vez que se implementó el almacenamiento en caché de Cloudflare.

Cloudflare WAF y Rate Limiting protegieron los portales de inicio de sesión de las interfaces administrativas principales y protegieron el back-end de VoteAmerica, que alberga bases de datos que contienen información de identificación personal (PII) y datos de elecciones locales, de la apropiación de contenidos.

Cómo extender el alcance de la educación cívica

VoteAmerica ha dependido mucho de Cloudflare Rate Limiting, de la personalización de las reglas de almacenamiento en caché, y ha gestionado desafíos para proteger sus recursos en línea de agentes maliciosos y optimizar la disponibilidad y la fiabilidad del sitio durante las elecciones de 2020 y 2022, y continuará haciéndolo para prepararse para el período de elecciones de 2024. La organización cree que es esencial maximizar la participación de los votantes.

Behlmann comenta: “Confiamos mucho en la infraestructura de almacenamiento en caché de Cloudflare para agilizar todas las partes de nuestro sitio web y de nuestras API. Ofrecemos nuestras herramientas como widgets integrados gratis que los terceros pueden usar, y todo el código Java Script fue almacenado en caché por Cloudflare”.

Uno de esos terceros es una plataforma de participación cívica que dice haber ayudado a más de 20 millones de votantes con una serie de tareas en 2020, como el control del estado del registro, el registro para votar, la solicitud del voto en ausencia y la identificación de los lugares para emitir el voto. La plataforma hizo decenas de miles de llamadas a la API pública de VoteAmerica para solicitar información sobre cómo votar, y todo eso fue almacenado en sus bases de datos back-end. Las reglas de almacenamiento en caché personalizadas que el equipo creó para la API evitaron que las solicitudes sobrecargaran los servidores de VoteAmerica y mejoraron significativamente el rendimiento: una vez implementadas, el acceso al punto final se redujo de un promedio de 1,5 segundos a tan solo 20 milisegundos – en otras palabras, casi de manera instantánea.

Cómo atenuar un ataque de gran magnitud

Cloudflare Rate Limiting y los desafíos gestionados han demostrado ser igualmente relevantes. En febrero de 2024, un agente externo intentó un ataque DDoS contra el sitio web de VoteAmerica, cerrando la herramienta de registro de votantes con cientos de miles de envíos sucesivos. Sin embargo, Cloudflare Rate Limiting actuó con rapidez para discernir y absorber la afluencia de tráfico, lo que hizo que el sitio continuara funcionado con demoras mínimas. Y los desafíos permitieron que los usuarios legítimos continuaran accediendo a las herramientas mientras se bloqueaba el tráfico encriptado.

“Ya es muy difícil votar en Estados Unidos, y los votantes reciben constantemente información falsa y están expuestos a la desinformación”, comenta Behlmann. “Si nuestras herramientas no funcionan correctamente, se deteriora la confianza de los votantes en cuanto a la integridad de las elecciones. Eso significa que nuestras herramientas deben funcionar de manera fiable y rápida— todo el tiempo, independientemente de la carga a la que están expuestas”. De ahí la importancia de las soluciones de seguridad y rendimiento que brindan una protección eficaz contra el comportamiento malicioso y las actividades de la red que son anormales.

VoteAmerica, equipada con estas herramientas a través del Proyecto Galileo, ayuda a garantizar elecciones estables y seguras en EE. UU. en momentos en que esto depende cada vez más de un servicio de Internet estable y seguro.