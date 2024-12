Cloudflare und Booz Allen Hamilton bieten Unternehmen schnelle Unterstützung bei Angriffen

San Francisco (Kalifornien), 8. April 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt eine Kooperation mit Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) zur Unterstützung von angegriffenen Unternehmen bekannt. Zu diesem Zweck bieten wir künftig eine 30-tägige schnelle DDoS-Abwehr im Under Attack as a Service (UAaaS)-Modell an, inklusive kontinuierlichem Monitoring und Schutz. Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden internationale, einem Cyberangriff ausgesetzte Geschäftskunden von Booz Allen für eine sofortige Vorfallreaktion an Cloudflare übermittelt. Sie erhalten von uns schnelle Unterstützung genau dann, wenn sie sie am dringendsten benötigen.

Websites, Internetanwendungen und Firmennetzwerke können bei Attacken aus dem Cyberspace, etwa DDoS (Distributed Denial-of-Service)-Angriffen, oder durch Ransomware derart mit Traffic bombardiert werden, dass sie nicht mehr richtig funktionieren oder ausfallen. In den letzten Monaten wurden rund um den Globus einige der größten Cyberangriffe aller Zeiten registriert. Vergangenes Jahr hat Cloudflare den zum damaligen Zeitpunkt größten jemals verzeichneten HTTP-DDoS-Angriff mit 71 Millionen Anfragen pro Sekunde abgewehrt und zur Entdeckung der Online-Bedrohung „HTTP/2 Rapid Reset,” that led to the largest attack beigetragen, die zur größten Attacke in der Geschichte des Internets geführt hat. Um diese Gefahr für das gesamte Ökosystem des World Wide Web abzumildern, hat Cloudflare in kürzester Zeit für die eigenen Kunden eine Technologie entwickelt, mit der solche Angriffe automatisch blockiert werden.

„Cloudflare ist dafür bekannt, die größten Cyberangriffe der Welt zu stoppen. Wir festigen diese Position jetzt durch die Zusammenarbeit mit Booz Allen, damit wir Unternehmen in akuten Notsituationen sofortiges Onboarding und Schutz bieten können“, sagt Mark Anderson, President of Revenue von Cloudflare. „Im gesamten Firmenkundensegment beobachten wir im Zuge sich ausweitender Angriffsvektoren eine Zunahme der Angriffe. Ob eine Domain nicht mehr erreichbar ist oder ein Kunde mit Ransomware zu kämpfen hat – jedes Unternehmen, das gerade angegriffen wird, kann sich darauf verlassen, dass wir schnell reagieren und die nötigen Abwehrmaßnahmen ergreifen.“

Wenn Kunden von Booz Allen Ziel eines Angriffs sind, werden sie für eine schnelle Abwehr und kontinuierlichen Schutz an Cloudflare vermittelt. Die Expertise von Booz Allen im Bereich Cyberspace in Verbindung mit der durch die Connectivity Cloud von Cloudflare gebotenen Sicherheit und Performance gibt Unternehmen die Gewissheit, dass schnell auf Vorfälle reagiert wird und sie zugleich den Betrieb aufrecht erhalten können.

„In der heutigen hochvernetzten Welt stellen Angriffe, die Ausfälle und Störungen verursachen können, für Unternehmen in allen Branchen eine wachsende Bedrohung dar“, erklärt Brendan Rooney, Senior Vice President, Global Commercial Incident Response von Booz Allen. „Die eskalierende Bedrohung von Distributed Denial-of-Service-Angriffen erfordert eine schnell und effektiv arbeitende Abwehrlösung. Gemeinsam werden Cloudflare und Booz Allen angegriffene Unternehmen so anleiten können, dass sie durch unseren Schutz und mit unserer Expertise genau dann Sicherheit erhalten, wenn sie sie am dringendsten benötigen.“

Booz Allen und Cloudflare ermöglichen jedem international tätigen Unternehmen, egal aus welchem Sektor, ein schnelles Onboarding und folgende Vorteile:

Globaler Netzwerkschutz: Cloudflare betreibt eines der größten und am stärkten verflochtenen Netzwerke der Welt und verfügt über das größte globale Netz aus Rechenzentren zur DDoS-Abwehr. Diese über die ganze Welt verteilten Rechenzentren versetzen uns in die Lage, Angriffe abzufangen und zu neutralisieren, während Websites und Internetanwendungen für legitime Nutzerinnen und Nutzer weiterhin erreichbar sind.

Umfassender Support : Das für die Vorfallreaktion bei internationalen Geschäftskunden zuständige Team von Booz Allen wird zur Abwehr von Angriffen eng mit den „Under Attack Threat Advisory Solution Engineer“-Teams von Cloudflare zusammenarbeiten. Der gemeinschaftliche Support beginnt ganz am Anfang, also bei der Erstanleitung eines angegriffenen Kunden zum Onboarding bei Cloudflare.

Proaktive Abwehr : Das Cloudflare-Netzwerk analysiert während der 30-tägigen Vorfallreaktionszeit kontinuierlich Traffic-Muster und hält Ausschau nach potenziellen Angriffen. So kann eingegriffen werden, noch bevor es zu Betriebsstörungen kommt. Das Cloudflare-Team führt eine vollständige Cybersicherheits-Evaluierung durch, um Lösungen für eine proaktive Abwehr zu ermitteln und Schutz vor künftigen Attacken zu bieten.

Ausführliches Reporting zu Angriffen und Abwehrmaßnahmen: Die Kunden erhalten ausführliche Berichte zu Angriffsvektoren, Abwehrstrategien und der allgemeinen Netzwerk-Performance, woraus sich wertvolle Informationen zu den ergriffenen Schutzmaßnahmen ableiten lassen.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Bei radar.cloudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

