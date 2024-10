Cloudflare übernimmt Kivera zur Gewährleistung einfacher, präventiver Cloud-Sicherheit

San Francisco (Kalifornien), 8. Oktober 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute die Übernahme von Kivera bekannt, einer Plattform für Sicherheit, Datenschutz und Compliance in der Cloud. Mit der Zusammenführung von Kivera und der Cloudflare One-Plattform werden vorbeugende Kontrollen direkt in den Prozess der Bereitstellung über die Cloud integriert. Auf diese Weise lassen sich Sicherheitsprobleme und Risiken neutralisieren, bevor sie überhaupt entstehen. Dadurch gestaltet sich die Verlagerung in die Cloud schneller, einfacher und sicherer.

Laut einer Schätzung von Gartner® „werden 2027 99 % der kompromittierten Einträge in Cloud-Umgebungen nicht auf Probleme beim Cloud-Provider, sondern auf Fehlkonfigurationen durch Nutzer und Kontenkompromittierungen zurückzuführen sein“. Herkömmliche Methoden, um diese Risiken in den Griff zu bekommen, sind etwa Cloud Security Posture Management (CSPM)-Systeme oder Tools zur Durchsuchung von Infrastructure As Code (IaC). Diese alarmieren IT-Abteilungen und Entwickler jedoch erst, nachdem sich ein Zwischenfall ereignet hat, sodass diese dann direkt in den Abwehrmodus schalten können. Gleichzeitig sind die Datenströme zwischen Unternehmen und ihren Cloud-Dienstleistern enorm angeschwollen, wodurch sich die Anfälligkeit für Datenlecks, Compliance-Probleme und – was noch schlimmer ist – Angriffe erhöht hat.

„Bei Cloudflare wollen wir jedem Unternehmen die Möglichkeit geben, alles mit dem Internet Verbundene auf unkomplizierte Weise zu vernetzen und zu schützen. Dank unseres globalen Netzwerks sind wir am besten aufgestellt, das für Millionen von Nutzerinnen und Nutzer weltweit zu leisten. Die allermeisten Firmen nutzen inzwischen mehrere Clouds zu Geschäftszwecken. Das kann aber zu mehr Risiken und Fehlern führen“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Durch die Integration des Teams und der Technologie von Kivera werden wir unsere Kunden besser dabei unterstützen können, auf sicherste und zuverlässigste Weise mit jedem beliebigen großen Cloud-Provider zusammenzuarbeiten.“

Cloudflare One ist eine der am schnellsten wachsenden Plattformen für Secure Access Service Edge (SASE) und Security Service Edge (SSE)-Dienste aus einer Hand. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Cloudflare One zur Gewährleistung eines sicheren Zugriffs auf Web-, SaaS- oder Privatanwendungen oder -Infrastrukturen, zur Abschirmung vor Cyberbedrohungen und zur Sicherstellung eines robusteren Datenschutzes für alle ihre Netzwerke. Dank der Integration der Kivera-Technologie wird die SASE-Plattform von Cloudflare bald zusätzliche, vorbeugende Cloud-Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen. Das gemeinsame Angebot von Cloudflare und Kivera wird Unternehmen Folgendes erlauben:

Alle ihre Cloud-Umgebungen schützen : Durch das Aufspüren von Cloud-Fehlkonfigurationen und das anschließende Alarmieren der IT-Sicherheitsabteilung schafft die Integration der Kivera-Technologie eine erste Verteidigungslinie gegen Fehler bei Bereitstellungen über die Cloud, und zwar für alle großen Cloud-Anbieter.

: Durch das Aufspüren von Cloud-Fehlkonfigurationen und das anschließende Alarmieren der IT-Sicherheitsabteilung schafft die Integration der Kivera-Technologie eine erste Verteidigungslinie gegen Fehler bei Bereitstellungen über die Cloud, und zwar für alle großen Cloud-Anbieter. Präventive Sicherheitsmaßnahmen mit einem Klick aktivieren: Unternehmen werden sich künftig sofort vor Datenlecks in der Cloud schützen können, die durch Fehlkonfigurationen und menschliche Fehler verursacht wurden – ob versehentlich der öffentlichen Zugriff erlaubt wurde oder die Richtlinien Unstimmigkeiten enthalten.

Unternehmen werden sich künftig sofort vor Datenlecks in der Cloud schützen können, die durch Fehlkonfigurationen und menschliche Fehler verursacht wurden – ob versehentlich der öffentlichen Zugriff erlaubt wurde oder die Richtlinien Unstimmigkeiten enthalten. Für den Verbleib sensibler Daten im Unternehmen sorgen: Kunden können ganz einfach Grenzen um ihre Cloud-Ressourcen und Mandanten ziehen und so mit Kontrollen für Cloud-Mandanten sicherstellen, dass sensible Daten nicht versehentlich nach außen dringen.

Kunden können ganz einfach Grenzen um ihre Cloud-Ressourcen und Mandanten ziehen und so mit Kontrollen für Cloud-Mandanten sicherstellen, dass sensible Daten nicht versehentlich nach außen dringen. Cloudbasierte Schatten-Infrastruktur reduzieren: Jede Interaktion zwischen einem Kunden und seinem Cloud-Anbieter erfolgt im Rahmen vorgegebener Standards. Das verringert die Wahrscheinlichkeit von Schatten-IT, da diese zu Sicherheitslücken, Compliance-Verstößen, unkontrollierter Kostenentwicklung und Datenlecks führen kann.

Jede Interaktion zwischen einem Kunden und seinem Cloud-Anbieter erfolgt im Rahmen vorgegebener Standards. Das verringert die Wahrscheinlichkeit von Schatten-IT, da diese zu Sicherheitslücken, Compliance-Verstößen, unkontrollierter Kostenentwicklung und Datenlecks führen kann. Die Rechtskonformität von Cloud-Sicherheit erhöhen: Kunden können Compliance-Regeln für die gängigsten Regelwerke bewerten und durchsetzen.

„IT-Sicherheitsabteilungen in Unternehmen hatten bei der Einführung von Cloud-Computing zu lange einen Rückstand aufzuholen“, erklärt Vernon Jefferson, Mitgründer von Kivera. „Während sie ihr Möglichstes tun, damit sensible Unternehmensdaten geschützt und Compliance-Vorschriften eingehalten werden, prasseln Warnmeldungen auf sie ein, denen sie dann nachgehen müssen. Wir glauben, dass es einen bessere Lösung gibt, mit der IT-Sicherheitsteams die Oberhand gewinnen, indem Fehler auf Ebene der Cloud-Konfiguration ausgeschlossen werden. Kivera hat eine elegante Lösung für dieses Problem gefunden. Ich freue mich schon darauf, diese Technologie einem breiteren Cloudflare-Kundenstamm zugänglich zu machen.“

Im Mai 2024 hat Cloudflare außerdem BastionZero übernommen, einen Anbieter von Zero Trust-Infrastrukturzugriff. Dadurch wurde der VPN-Ersatz von Cloudflare One von Anwendungen und Netzwerke auf Infrastruktur-Ressourcen ausgeweitet. Gemeinsam helfen Kivera und BastionZero bei der Bereitstellung eines zentralen Sicherheitsmanagements in hybriden IT-Umgebungen. Sie bieten eine moderne, DevOps-freundliche Möglichkeit, Unternehmen bei der Vernetzung und dem Schutz ihrer hybriden Infrastruktur unter Anwendung von Zero Trust-Best-Practices zu unterstützen.

Wenn Sie an einem Early Access interessiert sind, tragen Sie sich einfach hier in die Warteliste ein. Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich in folgendem Blog-Beitrag:

Blog-Beitrag: Cloudflare übernimmt Kivera zur Erweiterung der Cloud-Sicherheitsfunktionen

Gartner-Quelle

Gartner, Outcome-Driven Metrics You Can Use to Evaluate Cloud Security Controls, von Charlie Winckless, Paul Proctor, Manuel Acosta, 28.09.2023

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder den Tochtergesellschaften des Unternehmens in den USA und anderen Ländern, die im Folgenden mit Genehmigung verwendet wird. Alle Rechte vorbehalten.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Mit uns verhelfen Unternehmen ihren Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerken überall zu größerer Schnelligkeit und besserem Schutz. Gleichzeitig verringern sie die Komplexität und sparen Kosten. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

Hier können Sie uns folgen: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität von Cloudflare One und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von Kivera, über die Vorteile der Verwendung von Cloudflare One und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare sowie der Produkte und Technologien von Kivera für unsere Kunden, über den Zeitpunkt, zu dem Cloudflare One, die Produkte und Technologien von Kivera sowie die darin enthaltenen Funktionen vollständig integriert und allen gegenwärtigen und potenziellen Cloudflare-Kunden allgemein zur Verfügung stehen werden, über die Pläne und Ziele von Cloudflare hinsichtlich der Integration der Produkte und Technologien von Kivera in Cloudflare One sowie über deren Zeitpunkt, über die technologische Entwicklung, die künftigen betrieblichen Aktivitäten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO*** *** und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 1. August 2024 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Medienkontakt

Cloudflare, Inc.

[email protected]