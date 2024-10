Cloudflare adquiere Kivera para ofrecer de manera preventiva y sencilla seguridad en la nube

San Francisco, CA, 8 de octubre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy la adquisición de Kivera, una plataforma de seguridad en la nube, protección de datos y cumplimiento normativo. La combinación de Kivera con la plataforma de Cloudflare One controlará directamente de manera preventiva el proceso de implementación en la nube, o "en línea", para evitar problemas de seguridad y riesgos antes de que ocurran y de este modo generar una experiencia en la nube más rápida, simple y segura.

Gartner® estima que “para el año 2027, el 99 % de los registros en riesgo en los entornos de nube serán el resultado de configuraciones erróneas por parte de los usuarios y de las cuentas en riesgo, y no el resultado de un problema del proveedor de servicios en la nube”. Los métodos tradicionales para abordar estos riesgos—como por ejemplo los sistemas de gestión del estado de seguridad de la nube (CSPM) o las herramientas de escaneo de la infraestructura como código (IaC)—alertan a los equipos de informática y a los desarrolladores solo después de que surge el problema, poniendo a estos equipos de inmediato a la defensiva. Al mismo tiempo, la cantidad de datos que fluye entre las organizaciones y sus proveedores de servicios en la nube ha crecido rápidamente, lo que aumenta las posibilidades de fuga de datos, los problemas de cumplimiento normativo, y lo que es peor, las oportunidades para los atacantes.

“En Cloudflare, queremos que a las organizaciones les resulte fácil conectarse y proteger todo lo que está conectado a Internet—y nuestra red global nos permite estar mejor posicionados que nadie para brindar este servicio a millones de usuarios de todo el mundo. Ahora, casi todas las organizaciones utilizan múltiples nubes para impulsar sus negocios, pero eso puede significar más riesgos y errores involuntarios”, comentó Matthew Prince, cofundador y CEO de Cloudflare. “Al integrar el equipo y la tecnología de Kivera, podremos ayudar mejor a todos nuestros clientes a trabajar con los principales proveedores de servicios en la nube de la manera más segura y confiable”.

Cloudflare One es una de las plataformas de mayor crecimiento para la solución de proveedor único secure access service edge (SASE) y servicios de seguridad en el perímetro (SSE) . Las empresas de todo el mundo confían en Cloudflare para garantizar un acceso seguro a la web, SaaS, y aplicaciones privadas o infraestructura, para protegerse de las ciberamenazas y para tener una protección de datos sólida en todas sus redes. Con la integración de la tecnología de Kivera, la plataforma SASE de Cloudflare pronto ofrecerá seguridad adicional y preventiva en la nube en una plataforma unificada. Juntas, las empresas permitirán a los clientes hacer lo siguiente:

Proteger todos sus entornos de nube : al detectar y alertar a los equipos de seguridad sobre los errores de configuración en la nube, la integración con la tecnología de Kivera establece una primera línea de defensa para los errores de implementación en la nube–en todos los principales proveedores de servicio en la nube.

: al detectar y alertar a los equipos de seguridad sobre los errores de configuración en la nube, la integración con la tecnología de Kivera establece una primera línea de defensa para los errores de implementación en la nube–en todos los principales proveedores de servicio en la nube. Activar una seguridad preventiva con un clic: ahora las organizaciones podrán protegerse de manera instantánea de las fugas de datos en la nube causadas por errores de configuración y errores humanos, como activar accidentalmente el acceso público o las inconsistencias en las políticas.

ahora las organizaciones podrán protegerse de manera instantánea de las fugas de datos en la nube causadas por errores de configuración y errores humanos, como activar accidentalmente el acceso público o las inconsistencias en las políticas. Mantener los datos confidenciales dentro de la organización: al establecer fácilmente límites alrededor de sus recursos en la nube e inquilinos, los clientes podrán aplicar controles a los inquilinos en la nube para garantizar que los datos confidenciales no se compartan accidentalmente con terceros externos.

al establecer fácilmente límites alrededor de sus recursos en la nube e inquilinos, los clientes podrán aplicar controles a los inquilinos en la nube para garantizar que los datos confidenciales no se compartan accidentalmente con terceros externos. Reducir la infraestructura de nube "shadow": cada interacción entre un cliente y su proveedor de servicios en la nube se hace dentro de estándares predeterminados, para mitigar los riesgos de Shadow IT que pueden generar vulnerabilidades de seguridad, incumplimiento de normativas, costos no gestionados y fuga de datos.

cada interacción entre un cliente y su proveedor de servicios en la nube se hace dentro de estándares predeterminados, para mitigar los riesgos de Shadow IT que pueden generar vulnerabilidades de seguridad, incumplimiento de normativas, costos no gestionados y fuga de datos. Optimizar el cumplimiento normativo de la seguridad en la nube: los clientes pueden evaluar y aplicar de manera automática reglas de cumplimiento normativo de los marcos regulatorios más comunes.

“Durante mucho tiempo, la adopción de la informática en la nube ha hecho que los equipos de seguridad de las organizaciones tuvieran que estar siempre en una carrera para ponerse al día”, afirmó Vernon Jefferson, cofundador de Kivera. “Mientras hacen todo lo posible para proteger los datos confidenciales de la empresa y para que se cumplan las obligaciones normativas, son bombardeados con alertas que deben investigar. Creemos que hay una mejor manera—una manera de ofrecer una ventaja para que los equipos de seguridad eliminen los márgenes de error a nivel de configuración en la nube. Kivera ha resuelto esto de una manera elegante, y me complace ayudar a trasladar esta tecnología a una base más amplia de clientes de Cloudflare”.

En mayo de 2024, Cloudflare también adquirió BastionZero, una empresa de acceso a infraestructura Zero Trust. Esto amplió el alcance de la solución de reemplazo de VPN de Cloudflare One más allá de las aplicaciones y las redes a los recursos de infraestructura. En forma conjunta, Kivera y BastionZero ofrecen una gestión de seguridad centralizada en entornos informáticos híbridos, y brindan una forma moderna y compatible con DevOps de ayudar a las empresas a conectar y proteger sus infraestructuras híbridas con prácticas recomendadas de Zero Trust.

